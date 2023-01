Откриха най-ранните човешки останки в северна Великобритания

М еждународен екип от археолози, ръководен от специалисти от Университета на Централен Ланкашър, откри най-ранните човешки останки, намирани някога в северната част на Великобритания. Това се съобщава на сайта на университета.

Находките включват човешка кост, както и мъниста от раковина. Възрастта на артефактите е приблизително 11 000 години, което е установено чрез радиовъглероден анализ. Най-старият от намерените по-рано останки е на 10 000 години, те са открити през 2013 г. в пещерата, разположена близо до сегашното място за разкопки. По-ранни човешки вкаменелости са открити в Южна Англия и Уелс, но в северната част на страната такива находки са рядкост поради по-суровите условия на ледниковия период.

An international team led by archaeologists from @UCLan has discovered the earliest human remains ever found in Northern Britain.



They've been able to prove at least eight different people were buried in the cave in Cumbria.https://t.co/GRZhBx8hJs