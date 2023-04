Учени откриха древна изгубена глава от Библията

У чен откри изгубена част от библейския текст около 1500 години след първоначалното му написване.

Обявявайки откритието в статия, публикувана в списание New Testament Studies, Григорий Кесел от Австрийската академия на науките откри скритата глава под три слоя текст - наречен двоен палимпсест - благодарение на ултравиолетова фотография.

Новата находка представлява един от най-ранните преводи на Евангелието. Дълго скритата глава - тълкуване на глава 12 на Матей - първоначално е била преведена като част от това, което е известно като старосирийски преводи преди около 1500 години. Но благодарение на недостига на пергамент няколкостотин години по-късно в региона, този пергамент е използван повторно, като най-вече е изтрит оригиналният превод на библейския Нов завет.

Документ като този, където един слой текст скрива изтритите останки от друг, се нарича палимпсест.

Находката от Кесел е двоен палимпсест, тъй като пергаментът е използван за трети път. „Доскоро се знаеше, че само два ръкописа съдържат старосирийския превод на евангелията“, казва Кесел в съобщение за новините.

Единият се намира в Британската библиотека в Лондон, а другият е палимпсест, открит в манастира Света Екатерина в планината Синай. В това, което е известно като "Проекта Синайски палимпсести", наскоро беше открит трети ръкопис.

Находката на Кесел бележи четвъртия, превод от текст от 3 век, вероятно копиран през 6 век. Пергаментът се съхранява във Ватиканската библиотека.

