Най-абсурдните конспиративни теории, свързани с Библията

Б иблията е най-известната и четена книга на всички времена. Тя представлява колекция от текстове, смятани за свещени както от християнството, така и от юдаизма.

Неслучайно именно Библията е първото масово отпечатано литературно произведение, а влиянието ѝ върху световната история и западната култура е огромно.

И до днес книгата е обект на всевъзможни тълкувания, като някои от теориите, свързани със свещените текстове, са меко казано странни.

Вавилонската кула

Според Стария завет, след Всемирния потоп хората решили да построят град и огромна кула, с помощта на която да достигнат небето. По това време всички говорили на един език. Бог, наблюдавайки случващото се, решил да обърка речта им, така че вече да не могат да се разбират и ги разпръснал по света.

Някои изследователи допускат, че в основата на мита за Вавилонската кула стои реално съществувал храм, издигнат в чест на месопотамското божество Мардук.

Съществува и друга, далеч по-необичайна теория. Според нея, кулата всъщност представлявала устройство за изстрелване на водородни бомби, с помощта на които човечеството унищожавало астероиди, представляващи потенциална опасност за планетата ни. Оръжието било оставено на хората от древна и изключително развита в технологично отношение цивилизация, изчезнала преди хилядолетия. Въпреки че не съществуват абсолютно никакви доказателства в нейна подкрепа, въпросната теория се радва на изненадващо голяма популярност в интернет.

Съдбата на Содом и Гомора

Една от най-известните прояви на Божия гняв, описани в Библията, е унищожаването на Содом и Гомора. Те били изпепелени от огън и жупел, причината за което станали греховете, извършени от жителите на двата града. Споровете дали те наистина са съществували продължават и до днес. Една от най-популярните теории гласи, че Содом се намирал близо до Мъртво море, на територията на съвременна Йордания и бил унищожен от метеорит, експлодирал на няколко километра над земната повърхност. Учените допускат, че „огненият и серен дъжд“, описан в Библията, всъщност бил съставен от парчета от космическото тяло.

Destruction of Sodom and Gommorah



If you are interested in commissioning an oil painting on canvas of this art print, please send me an email at troy@troycap.com.



Dramatic painting of the tale recorded in Genesis: https://t.co/ME50WeXgP9 pic.twitter.com/sDubAELrsF