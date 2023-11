Учени: Окапалите листа могат да навредят на здравето ни

У чени от университета на Южна Каролина, САЩ, са установили, че окапалите листа могат да бъдат вредни за здравето, пише Физ.орг.

Причината е, че падналите листа от широколистни дървета и игличките от иглолистни дървета са източник на биогенни устойчиви свободни радикали. Това означава, че покривката от гниещи листа и иглички представлява неотчетен фактор на токсично въздействие при вдишване или поглъщане.

