10 идеи, които правят есента най-красивия сезон

К азват, че есента е един от най-красивите сезони с причина. Есента ни предлага нови начала, нови планове и потапяне в един различен ритъм на живот. В същото време е идеален за дейности, които ще съживят тялото и духа.

Тези слънчеви дни също са в нашите ръце, а ако и вие сте любители на есента като нас, ето няколко предложения на кои занимания можете да се насладите истински. Всички те ще допринесат за подобряването на целия организъм, като в същото време всичките ни сетива ще се събудят.

1. Прекарайте деня в гората или парка

Източник: iStock/Getty Images

Падащите листа от дърветата и техните променящи се цветове ни учат на важен житейски урок – добре е да пуснем лошото и да прегърнем промените. Един ден, прекаран в такава естествена среда, ще ви покаже колко важни са малките неща и колко красота се крие в ежедневието.

В същото време ще дишате чист въздух далеч от изгорелите газове на града, а с децата можете да организирате лов за най-красивите листа, жълъди или кестенови „къщички“, от които по-късно да направите истински малки скулптури у дома, както правехме в детската градина.

2. Прегърнете есенните цветя

Въпреки че някак винаги сме по-склонни да се радваме на пролетни и летни цветя, есенните цветя също имат своя чар. По пазарите и цветарските магазини вече започнаха да се появяват ерики, а със сигурност има и някои видове фуксия и японски дървесник. Всеки от тях разказва приказка за себе си, а когато се съчетаят в аранжировка, ще придадат есенна нотка на всеки дом.

3. Украсете дома си с есенни цветове

Източник: iStock/Getty Images

Цветята също са една от най-добрите декорации, които можете да използвате, за да разкрасите вашата среда, независимо дали е външна или вътрешна декорация. Освен това есента е пълна с природни елементи, които могат да служат като уникална декорация.

Листа в нюанси на жълто и червено, тикви, ябълки, дюли, клонки, жълъди, кестени - всички те могат да бъдат декоративни елементи на почти всеки дом и не струват нищо . Достатъчно е да се разходите сред природата. Може да добавите и декоративни свещи и възглавнички в топли есенни цветове.

4. Гледайте истински есенни филми

Източник: iStock/Getty Images

Чувствата, които ни завладяват, когато дърветата започват да губят листата си, когато цялата природа се променя и когато започват едни нови периоди в живота ни, са уловени от някои от най- романтичните филми на всички времена. Разположен, поне в по-голямата си част, в романтичната обстановка на есента, той ще ви отведе на едно много специално пътешествие към есенната идилия. "When Harry Met Sally" , "Autumn in New York", "You've Got Mail" и "Scent of a Woman", са само част от тях.

5. Изпечете домашни бисквити

Въпреки че дните ни са все още много топли, вечерите са много по-хладни. Но те са идеални, за да седите в топла кухня и да печете любимите си сладкиши или бисквити. Ние предлагаме популярните шоколадови бисквитки.

6. Направете Pumpkin Spice Latte

Източник: iStock/Getty Images

Есента нямаше да е есен, ако не бяха все по-популярните ястия и напитки от тиква. През последните няколко години всички най-добри кафенета и сладкарници у нас предлагат Pumpkin Spice Latte, но можете да го направите и сами у дома. Въпреки че е малко по-взискателен вариант, вкусът ще ви зарадва. В интернет има много варианти на рецептата, но основното нещо, от което се нуждаете, е половин чаша кафе по ваш избор, половин чаша мляко, две или три чаени лъжички тиквено пюре (варено) и подправки като карамфил и канела , а всички съставки са просто необходими смесете в блендер. Разбира се, можете да добавите съставки по ваше желание.

7. Насладете се на всички форми на кестени

Един от есенните плодове, които винаги очакваме с особено нетърпение, със сигурност е кестена. Независимо дали е варено, печено или под формата на кестеново пюре с бита сметана, есента не може да мине без него. Освен това кестенът е единствената ядка, която съдържа витамин С и е богата на витамин В6. Освен това е добър източник на калий и фолиева киселина, както и диетични фибри, необходими за правилното функциониране на храносмилателната система.

8. Потопете се в любимата си книга

След като приготвите кестените, най-добре се свийте под одеялото и се потопете в някоя хубава книга. За щастие на нас, любителите на книги, тази есен е богата на нови заглавия.

9. Прекарайте деня по пижама

Въпреки че един ден сред природата зарежда батериите ни, понякога просто искаме да стоим далеч от дома, особено когато вали. И това е напълно в реда на нещата. Една неделя, прекарана по пижама с релакс и добра храна, е нещо, от което всеки от нас има нужда от време на време.

10. Присъединете се към събиране на плодове

Източник: iStock/Getty Images

Все още текат гроздоберите и събирането на ябълките, и това е идеална възможност за събиране на близки и приятели. Един ден на лозето или в ябълковата плантация ще ви откъсне от натовареното градско ежедневие, ще ви даде много витамин D, ще повлияе на опорно-двигателния апарат, а и изгорените калории от целодневната активност също не са на място, което определено е положително нещо.