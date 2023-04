Напът сме да влезем в изключително мощен слънчев максимум

Н якои астрономи очакват нашето Слънце да навлезе в слънчевия си максимум през 2025 г., ако не и преди това. Слънчевият максимум, най-високият пик на слънчевата активност по време на слънчевия цикъл, означава, че магнитното поле на Слънцето ще бъде най-силно и най-хаотично и динамично. Това значи, че Земята може би ще трябва да се справя с по-неблагоприятно слънчево време през следващите години, пише BGR.

Всеки слънчев цикъл обикновено продължава около 11 години. Слънчевият максимум обичайно идва в центъра на този цикъл. Тези централни пикове могат да бъдат изключително мощни, като този, който се очаква през 2025 г., или могат да бъдат по-слаби, като този, наблюдаван в последния слънчев максимум между 2021 г. и 2014 г.

В крайна сметка общата сила на слънчевия максимум, който ще преживеем през 2025 г., ще определи колко сурово е слънчевото време. Следователно ще определи дали ще преживеем мощни слънчеви изригвания или изхвърляне на коронална маса, което след това може да причини проблеми и на Земята.

Това в рамките на нашия слънчев цикъл се случва толкова често, че е малко вероятно да причини някакви проблеми на индивидуално ниво. Въпреки това, засиленото слънчево време може да доведе до повече радиозатъмнения и възможни смущения в космическите кораби, които са орбита около Земята.

Съществува също така възможност за рискове за здравето, които радиацията, създадена от тези изригвания, може да причини на астронавтите, както и на пътниците и екипажите на самолети, летящи на големи височини. Освен това се очаква слънчевият максимум през 2025 г. да бъде по-мощен от последния.

Точно колко по-мощен ще бъде, още не е ясно, но се знае, че Слънцето отприщи слънчеви изригвания от клас X през последните няколко години, тъй като нивата на активност на Слънцето продължават да нарастват все повече към този връх. Също така е вероятно да видим повече северно сияние, появяващо се през следващите години, когато слънчевият цикъл достигне пика.