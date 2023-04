Хибридно слънчево затъмнение ще се наблюдава на 20 април

Р ядко хибридно слънчево затъмнение ще се появи над Океания и Югоизточна Азия в четвъртък, 20 април. Ето какво означава и как да го наблюдавате.

Рядко „хибридно“ слънчево затъмнение ще бъде бляскавото събитие на тази седмица, тъй като луната ще закрие слънцето над Австралия, Източен Тимор и източните индонезийски острови.

На 20 април наблюдателите на небето в региона ще могат да видят как сянката на луната минава пред слънцето, закривайки я като монета в магическо шоу, преди да се плъзне от нея и да разкрие цялата му огнена красота.

Затъмнението ще започне в 21:34 часа северноамериканско източно време на 19 април (01:34 координирано универсално време на 20 април) и завършва в 2:59 сутринта северноамериканско източно време (06:59 координирано универсално време на 20 април), според timeanddate.com.

#FPTech2: On April 20 this year, people will get to witness a very rare #astrophenomenon, called a #hybrid #solareclipse, a rare solar eclipse that changes its appearance from annular to total and back as the #Moon's shadow moves across the #Earth.https://t.co/lQhswpn2D4