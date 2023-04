Астроном: Квазарите играят ключова роля в историята на Вселената и бъдещето на Млечния път

А строноми установиха как се запалват квазарите, съобщи ДПА. Те са най-ярките обекти във Вселената. Според астрономите квазарите се запалват при сблъсък на галактики.

Квазарите могат да бъдат милиарди пъти по-ярки от Слънцето. Те са открити от астрономите преди 60 години и остават мистерия, тъй като е неясно как се генерира мощната им енергия.

You won’t want to miss how #NASAWebb will detail three extremely distant active supermassive black holes—aka quasars. Its images and spectra will help refine the masses of these black holes, show us the stars in their host galaxies, and much more: https://t.co/YgDhmRRaAI pic.twitter.com/CkzxmOx4Ij — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 8, 2021

Учени от университетите в Шефилд и Хартфордшър са анализирали данни от телескопа "Исак Нютон" на остров Ла Палма. Те са открили явление, което описват като "присъствие на изкривени структури" в галактиките, съдържащи квазари.

"Квазарите са сред най-екстремните феномени във Вселената. Това, което виждаме, е бъдещето на нашата галактика Млечен път - тя ще се сблъска с галактиката Андромеда след около пет милиарда години. Вълнуващо е да наблюдаваме тези явления и да разберем как се случват", каза проф. Клайв Тедхънтър от факултета по физика и астрономия на университета в Шефилд.

В центъра на много галактики има черни дупки, чиято маса е милиони пъти по-голяма от тази на Слънцето. Тези галактики съдържат и значителни количества газ. При сблъсъка на галактики газовете се придвижват към черните дупки, които ги всмукват, акумулирайки изключително големи количества енергия под формата на радиация. Това е в основата на яркостта на квазарите.

Учените са сравнили резултатите от наблюденията на 48 квазара и техните галактики със снимките на повече от сто галактики без квазари. Изводът е, че вероятността от взаимодействие или сблъсък с други галактики е три пъти по-висока при галактиките с квазари.

The nearest quasar to Earth, Markarian 231, is a planned target for #NASAWebb. Webb will study the quasar at this galaxy’s core to learn how its pair of supermassive black holes impacts star formation and interstellar material. More about the object: https://t.co/NjocQGqhsQ pic.twitter.com/Fm9mGBOmlH — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 17, 2020

Д-р Джони Пиърс от университета в Хартфордшър каза, че това е област, в която има още много да се учи, и това е основната мотивация за изследванията във основа на резултатите от снимките на телескопа на НАСА "Джеймс Уеб". Този телескоп е в състояние да улови светлината, излъчвана и от най-далечните квазари.

"Квазарите играят ключова роля в разбирането ни за историята на Вселената и за бъдещето на Млечния път", смята д-р Джони Пиърс.