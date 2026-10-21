Ампутираха и двата крака на австралийската депутатка Хелън Хейнс след нападението с джип

Австралийската депутатка Хелън Хейнс е с ампутация и на двата крака след тежкия инцидент.

Съпругът ѝ Фил заяви, че възстановяването ѝ ще бъде дълго и трудно, но тя е борбена и решителна.

Семейството благодари на медиците, полицията и хората за подкрепата, като подчерта, че най-важното е, че Хелън е жива и сърцето и умът ѝ са в добро състояние.

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След „ужасяващия инцидент“, при който австралийската депутатка Хелън Хейнс получи тежки наранявания, левият ѝ крак бе ампутиран.

Съпругът ѝ, цитиран от BBC , добави, че до тази сутрин се е наложило да бъде ампутиран и десният ѝ крак.

Съпругът на австралийската депутатка Хелън Хейнс благодари на болничния персонал и на общността.

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Фил Хейнс благодари и на „многото хора, които оказаха невероятна подкрепа“ на семейството им през последните два дни.

Той изрази признателност към служителите в офиса на Хейнс, които първи са пристигнали на мястото, както и към екипите за спешно реагиране, полицията, парамедиците и болничния персонал, оказал ѝ медицинска помощ.

„Искам също да благодаря на общността, на хората в цялата страна и на международната общност“, заяви той, визирайки всички, които са изпратили послания на обич и подкрепа.

Australian MP loses leg after car 'reversed to hit her a second time' https://t.co/SsPvt2HTU5 — Sky News (@SkyNews) October 20, 2026

„Пътят на Хелън към възстановяването ще бъде дълъг и труден, но знаем, че тя е борбена“, заяви съпругът ѝ.

„Тя е решителен човек и ще направи всичко по силите си, за да се възстанови, с нашата подкрепа и обич. Именно на това се надяваме“, добави той.

„Добрата новина във всичко това е, че тя е жива. Това е най-важното за нашето семейство“, заяви Хейнс.

Politicians from all parties have joined everyday Australians in support of critically injured Independent MP Helen Haines, as she fights for life after a savage attack. One of her legs has been amputated after she was repeatedly run down outside her electorate office. https://t.co/xSDaOQfezn — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) October 20, 2026

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Той посочи, че двете най-важни неща за Хелън са „сърцето и умът ѝ“.

Съпругът ѝ я описа като „състрадателен, грижовен и любящ човек“ с „изключително остър ум“.

„Благодарни сме и изпитваме облекчение, че на този етап и сърцето, и умът ѝ са в добро състояние“, добави той.