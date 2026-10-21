Свят

Ампутираха и двата крака на австралийската депутатка Хелън Хейнс след нападението с джип

Съпругът на австралийската депутатка съобщи, че е ампутиран и десният ѝ крак. Той определи възстановяването ѝ като дълъг и труден път

21 октомври 2026, 09:28
Ампутираха и двата крака на австралийската депутатка Хелън Хейнс след нападението с джип
Австралийската депутатка Хелън Хейнс   
Източник: БТА
  • Австралийската депутатка Хелън Хейнс е с ампутация и на двата крака след тежкия инцидент.
  • Съпругът ѝ Фил заяви, че възстановяването ѝ ще бъде дълго и трудно, но тя е борбена и решителна.
  • Семейството благодари на медиците, полицията и хората за подкрепата, като подчерта, че най-важното е, че Хелън е жива и сърцето и умът ѝ са в добро състояние.

Австралийската депутатка е в критично състояние, ампутираха крака ѝ

След „ужасяващия инцидент“, при който австралийската депутатка Хелън Хейнс получи тежки наранявания, левият ѝ крак бе ампутиран. 

Съпругът ѝ, цитиран от BBC, добави, че до тази сутрин се е наложило да бъде ампутиран и десният ѝ крак.

Съпругът на австралийската депутатка Хелън Хейнс благодари на болничния персонал и на общността.

„Тя е наш семеен приятел от 20 години“: Близките на обвинения за нападението над австралийска депутатка проговориха

Фил Хейнс благодари и на „многото хора, които оказаха невероятна подкрепа“ на семейството им през последните два дни.

Той изрази признателност към служителите в офиса на Хейнс, които първи са пристигнали на мястото, както и към екипите за спешно реагиране, полицията, парамедиците и болничния персонал, оказал ѝ медицинска помощ.

„Искам също да благодаря на общността, на хората в цялата страна и на международната общност“, заяви той, визирайки всички, които са изпратили послания на обич и подкрепа.

„Пътят на Хелън към възстановяването ще бъде дълъг и труден, но знаем, че тя е борбена“, заяви съпругът ѝ.

„Тя е решителен човек и ще направи всичко по силите си, за да се възстанови, с нашата подкрепа и обич. Именно на това се надяваме“, добави той.

„Добрата новина във всичко това е, че тя е жива. Това е най-важното за нашето семейство“, заяви Хейнс.

Блъснаха и заклещиха под джип депутатка в Австралия, разследват умишлен атентат

Той посочи, че двете най-важни неща за Хелън са „сърцето и умът ѝ“.

Съпругът ѝ я описа като „състрадателен, грижовен и любящ човек“ с „изключително остър ум“.

„Благодарни сме и изпитваме облекчение, че на този етап и сърцето, и умът ѝ са в добро състояние“, добави той.

Вижте повече в нашата галерия

Австралийската депутатка Хелън Хейнс бе блъсната два пъти с кола
12 снимки
Австралийската депутатка Хелън Хейнс бе блъсната два пъти с кола
Австралийската депутатка Хелън Хейнс бе блъсната два пъти с кола
Австралийската депутатка Хелън Хейнс бе блъсната два пъти с кола
Австралийската депутатка Хелън Хейнс бе блъсната два пъти с кола
Източник: BBC    
Хелън Хейнс австралийска депутатка инцидент ампутация тежки наранявания Фил Хейнс възстановяване подкрепа благодарност Австралия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

Избори по време на война

Избори по време на война

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)

Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

biss.bg
Офроуд шофирането е забавно, колкото карането на суперкола, казват учени

Офроуд шофирането е забавно, колкото карането на суперкола, казват учени

carmarket.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 1 час
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 4 часа
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 1 час
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 27 минути
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лавров подкрепя Техеран, но печели ли и Русия от кризата между САЩ и Иран?

Лавров подкрепя Техеран, но печели ли и Русия от кризата между САЩ и Иран?

Свят Преди 19 минути

Москва обещава подкрепа на санкционирания си съюзник, но анализатори посочват, че войната, чийто край Иран иска, е донесла огромни приходи на Русия

Краят на евтините полети? Ryanair свива дестинации и предупреждава за сериозен скок на билетите

Краят на евтините полети? Ryanair свива дестинации и предупреждава за сериозен скок на билетите

Свят Преди 29 минути

Главният изпълнителен директор на авиокомпанията нарече лидерите в Брюксел „кораб от глупаци“ и предупреди за значително поскъпване на полетите

<p>Нови разкрития за трагедията в&nbsp;подводницата &bdquo;Титан&ldquo; от приятел на&nbsp;шефа на OceanGate&nbsp;</p>

Приятел на шефа на OceanGate с разкритие: Стоктън Ръш планирал да умре в подводницата „Титан“

Свят Преди 59 минути

Собственикът на OceanGate Стоктън Ръш е планирал смъртта си и е създал подводницата „Титан“ като оръжие, за да остане завинаги в историята заедно с легендарния кораб, твърди неговият дългогодишен приятел и експерт по подводни плавателни съдове Карл Стенли

Американският президент Доналд Тръмп

Може би е лично: Европа се опасява, че Тръмп просто харесва Путин повече от Зеленски

Свят Преди 1 час

След 20 месеца на сътресения в трансатлантическите отношения представители на ЕС се опасяват, че неприязънта на американския президент към украинския лидер е твърде силна, за да може Вашингтон да настоява за справедлив мир

Германия: Съдебен казус решава бъдещето на свободата на пресата

Германия: Съдебен казус решава бъдещето на свободата на пресата

Свят Преди 1 час

Полицията е конфискувала обширни материали, включително аудиозаписи, от репортер на авторитетния седмичник "Цайт". Акцията е извършена по време на съдебен процес срещу бизнес наследницата Кристина Блок, като медията веднага оспорва законността ѝ.

<p>Френски изтребител Mirage 2000D се разби край Нанси, има загинал</p>

Френски изтребител Mirage 2000D се разби край Нанси, има загинал, издирват втори член на екипажа

Свят Преди 1 час

Самолетът е изпълнявал тренировъчна мисия и се е връщал към авиобазата си

Веригите към Манолова: КЗП не е орган по надценките, а председателят ѝ не е „морален стожер“

Веригите към Манолова: КЗП не е орган по надценките, а председателят ѝ не е „морален стожер“

Парите ни Преди 1 час

Сдружението за модерна търговия твърди, че брутният марж в България е съпоставим с Франция, а печалбите – с Германия

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Любопитно Преди 1 час

Държавното обвинение настоява неврохирургът Леополдо Луке да получи ефективно наказание и 10-годишна забрана да упражнява медицина

7 часа в друго измерение: Детето чудо, което нарисува Исус, разкри голяма тайна от детството си

7 часа в друго измерение: Детето чудо, което нарисува Исус, разкри голяма тайна от детството си

Любопитно Преди 1 час

Докато полиция, следови кучета и съседи я търсят под дърво и камък, 5-годишната Акиане Крамарик преживява 7-часово духовно пътуване. Днес художничката разкрива как това преживяване я вдъхновява да създаде известния си портрет на Исус

Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания

Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания

Технологии Преди 1 час

Според милиардера това ще е добра идея и ще позволи обединяването на всички основни бизнеси в един. SpaceX вече притежава Starlink и xAI, като се търгува и на борсите, но той заяви, че решението не може да бъде взето от него, а от акционерите

<p>Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара (СНИМКИ)</p>

Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс се присъедини към принц Уилям, крал Чарлз III и кралица Камила за държавния банкет в чест на султана на Оман. Бъдещата кралица очарова гостите в замъка Уиндзор с елегантна жълта рокля и историческата тиара „Любовен възел“

Нов химичен анализ пренаписа историята на Уран и Нептун

Нов химичен анализ пренаписа историята на Уран и Нептун

Любопитно Преди 1 час

Въпреки сходния си външен вид, Уран и Нептун са по-скоро „братовчеди“ с напълно различна история, разкри ново изследване на химическия им състав, публикувано в списание „Астронъми енд астрофизикс“

„Невъзможното“ пътешествие: ДНК тест пренаписа историята за заселването на Хаваите

„Невъзможното“ пътешествие: ДНК тест пренаписа историята за заселването на Хаваите

Любопитно Преди 2 часа

Мащабно ДНК изследване, публикувано в списание „Сайънс“, доказа, че коренните жители на Хаваите са преки потомци на древни мореплаватели от Великденския остров, преодолели над 7100 километра с платноходни канута през 13-и век

Милионерът Красимир се завърна във Войната на племената на “Игри на волята”

Милионерът Красимир се завърна във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Жасмина от Ураганите срази Йордан от Канарите в епичен капитански дуел

<p>Пхенян предупреди за &bdquo;нова опасност от война&ldquo;</p>

Пхенян предупреди за „нова опасност от война“ заради ученията на САЩ, Южна Корея и Япония

Свят Преди 2 часа

Пхенян разкритикува съвместните маневри на американските, южнокорейските и японските въоръжени сили и ги определи като провокация

.

Студентски и учителски протести в Атина заради жилищната криза и проблемите в образованието

Свят Преди 2 часа

Гръцки студенти разпънаха палатки пред парламента в Атина заради непосилни наеми и жилищна криза, докато учителските синдикати обявиха 24-часова стачка и изведоха учениците на масови протести с искания за по- добро финансиране

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg
1

Чистят пътеките около Трявна

sinoptik.bg

Принц Хари търси помирение: Стига драма, нека няма проблеми и със семейството

Edna.bg

Защо умните жени често остават в грешните връзки?

Edna.bg

МВнР излезе с предупреждение до пътуващите до Франция, Италия, Белгия и Португалия

Nova.bg

Радев за акцията в Сунгурларе: Най-накрая се намериха достойни прокурори

Nova.bg