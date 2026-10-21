Ампутираха и двата крака на австралийската депутатка Хелън Хейнс след нападението с джип

- Австралийската депутатка Хелън Хейнс е с ампутация и на двата крака след тежкия инцидент.
- Съпругът ѝ Фил заяви, че възстановяването ѝ ще бъде дълго и трудно, но тя е борбена и решителна.
- Семейството благодари на медиците, полицията и хората за подкрепата, като подчерта, че най-важното е, че Хелън е жива и сърцето и умът ѝ са в добро състояние.
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След „ужасяващия инцидент“, при който австралийската депутатка Хелън Хейнс получи тежки наранявания, левият ѝ крак бе ампутиран.
Съпругът ѝ, цитиран от BBC, добави, че до тази сутрин се е наложило да бъде ампутиран и десният ѝ крак.
Съпругът на австралийската депутатка Хелън Хейнс благодари на болничния персонал и на общността.
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Фил Хейнс благодари и на „многото хора, които оказаха невероятна подкрепа“ на семейството им през последните два дни.
Той изрази признателност към служителите в офиса на Хейнс, които първи са пристигнали на мястото, както и към екипите за спешно реагиране, полицията, парамедиците и болничния персонал, оказал ѝ медицинска помощ.
„Искам също да благодаря на общността, на хората в цялата страна и на международната общност“, заяви той, визирайки всички, които са изпратили послания на обич и подкрепа.
Australian MP loses leg after car 'reversed to hit her a second time' https://t.co/SsPvt2HTU5— Sky News (@SkyNews) October 20, 2026
„Пътят на Хелън към възстановяването ще бъде дълъг и труден, но знаем, че тя е борбена“, заяви съпругът ѝ.
„Тя е решителен човек и ще направи всичко по силите си, за да се възстанови, с нашата подкрепа и обич. Именно на това се надяваме“, добави той.
„Добрата новина във всичко това е, че тя е жива. Това е най-важното за нашето семейство“, заяви Хейнс.
Politicians from all parties have joined everyday Australians in support of critically injured Independent MP Helen Haines, as she fights for life after a savage attack. One of her legs has been amputated after she was repeatedly run down outside her electorate office. https://t.co/xSDaOQfezn— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) October 20, 2026
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Той посочи, че двете най-важни неща за Хелън са „сърцето и умът ѝ“.
Съпругът ѝ я описа като „състрадателен, грижовен и любящ човек“ с „изключително остър ум“.
„Благодарни сме и изпитваме облекчение, че на този етап и сърцето, и умът ѝ са в добро състояние“, добави той.
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