Пхенян предупреди за „нова опасност от война“ заради ученията на САЩ, Южна Корея и Япония

Северна Корея предупреди, че съвместните военни учения на САЩ, Южна Корея и Япония създават „нова опасност от война“ в региона.

Ученията Hoguk продължават до 30 октомври, а Keen Sword включват самолетоносача „Теодор Рузвелт“ и първо разполагане на американската ракетна система NMESIS в Япония.

Пхенян обвини Вашингтон, че се стреми да създаде азиатско-тихоокеански вариант на НАТО, и заяви, че ще укрепва военния си потенциал за самозащита.

North Korea threatens to restart propaganda broadcasts, deploy more weapons at border with South Korea https://t.co/G7Z6eZFxVK https://t.co/0D4zrga9Gh — New York Post (@nypost) October 19, 2026

Продължаващите съвместни военни учения, провеждани съответно от Република Корея (Южна Корея) и Япония със Съединените щати, носят „нова опасност от война“ на Корейския полуостров и в останалата част от Североизточна Азия, посочи севернокорейската агенция КЦТА в коментар.

В статията се посочва, че в понеделник южнокорейските въоръжени сили и американските сили в Южна Корея са започнали мащабните учения Hoguk, които ще продължат до 30 октомври. Южна Корея е заявила, че ученията Hoguk ще засилят сътрудничеството и реалистичната симулация на военни действия по суша, по море и във въздуха.

САЩ, Южна Корея и Япония проведоха военноморски учения

KЦТА определи това изявление като публично разкриване на „агресивния и провокативен“ характер на ученията.

В коментара се отправят критики и към друго мащабно съвместно военно учение, започнало също в понеделник между Япония и Съединените щати. Агенцията отбелязва, че учението, с кодово име Keen Sword, ще включва атомния самолетоносач „Теодор Рузвелт“ и неговата ударна група, а американската нова противокорабна ракетна система NMESIS ще бъде разположена в Япония за първи път.

„Острие на свободата“: Южна Корея, Япония и САЩ започват военни учения, фокусирани върху Северна Корея

Според статията Южна Корея и Япония ще застанат на предна линия на „прокси война“ срещу Северна Корея и други държави в региона под задкулисното управление на Вашингтон, чиято цел е създаването на азиатско-тихоокеански вариант на НАТО.

В статията се посочва още, че КНДР ще продължи да напомня на вражеските сили за своята воля да защитава суверенитета си чрез непрекъснато усъвършенстване, укрепване и отговорно демонстриране на надеждния си възпиращ потенциал за самозащита.