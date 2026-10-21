Свят

FT: Тръмп е спрял мащабна операция на Израел срещу Иран заради изборите в САЩ

Израелската армия е била в пълна готовност за мащабна операция срещу Иран през изминалия уикенд, но я е отменила след намесата на Белия дом

21 октомври 2026, 09:00
FT: Тръмп е спрял мащабна операция на Израел срещу Иран заради изборите в САЩ
Източник: Getty Images

А рмията за отбрана на Израел (IDF) е била готова да възобнови въздушните удари срещу Иран и да проведе многодневна военна операция срещу режима в Техеран през уикенда на 10 октомври, но е отменила акцията, след като американският президент Доналд Тръмп категорично се е противопоставил. Това съобщава авторитетният вестник „Файненшъл Таймс“, позовавайки се на свои източници.

„Биби, ще останеш сам“: Нетаняху отмени мащабен удар срещу Иран след намеса на Тръмп

Според информацията на изданието, израелският премиер Бенямин Нетаняху активно настоява за възобновяване на мащабните действия срещу Иран и наскоро лично е инструктирал военното командване на страната да разработи план за нова офанзива.

Израелските военни са подготвили списък с множество потенциални мишени, сред които обекти на гражданската инфраструктура, ключови ядрени съоръжения и стратегически обекти на режима. Трима източници, запознати с казуса, разкриват пред „Файненшъл Таймс“, че планираната операция е трябвало да бъде значително по-мащабна от известната февруарска операция „Ревящият лъв“.

Президентът Тръмп обаче се е противопоставил на изпълнението на плана, отказвайки да допусне отново разпалване на директен военен конфликт в Близкия изток непосредствено преди междинните избори за Конгрес в САЩ на 3 ноември.

Източник: БГНЕС    
Израел Иран САЩ Бенямин Нетаняху Доналд Тръмп военна операция въздушни удари
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

Избори по време на война

Избори по време на война

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)

Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 плюсове и минуси на Хаванската болонка

10 плюсове и минуси на Хаванската болонка

dogsandcats.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 1 час
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 4 часа
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 1 час
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 27 минути
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тихото изчезване: Защо жените си тръгват от ключовите постове при Тръмп

Тихото изчезване: Защо жените си тръгват от ключовите постове при Тръмп

Свят Преди 7 минути

По време на втория си мандат Доналд Тръмп се разделя предимно с високопоставени жени от екипа си. След поредица от оставки и уволнения, повечето от освободените ключови позиции бяха заети от мъже, което предизвика дебати за двоен стандарт във Вашингтон

Лавров подкрепя Техеран, но печели ли и Русия от кризата между САЩ и Иран?

Лавров подкрепя Техеран, но печели ли и Русия от кризата между САЩ и Иран?

Свят Преди 19 минути

Москва обещава подкрепа на санкционирания си съюзник, но анализатори посочват, че войната, чийто край Иран иска, е донесла огромни приходи на Русия

Иззеха 1572 литра ракия и алкохол без документи в Добричко

Иззеха 1572 литра ракия и алкохол без документи в Добричко

България Преди 36 минути

Митничарите открили над тон и половина алкохол в обекти за дестилиране и частни имоти, съставени са осем акта за нарушения на акцизното законодателство

Звездата от „Еуфория“ Хънтър Шефър разкри за тежка операция, пазена в тайна

Звездата от „Еуфория“ Хънтър Шефър разкри за тежка операция, пазена в тайна

Любопитно Преди 58 минути

Актрисата разкри за първи път, че е претърпяла хирургична интервенция за потвърждаване на пола, и сподели подробности за тежкото си възстановяване

<p>Нови разкрития за трагедията в&nbsp;подводницата &bdquo;Титан&ldquo; от приятел на&nbsp;шефа на OceanGate&nbsp;</p>

Приятел на шефа на OceanGate с разкритие: Стоктън Ръш планирал да умре в подводницата „Титан“

Свят Преди 59 минути

Собственикът на OceanGate Стоктън Ръш е планирал смъртта си и е създал подводницата „Титан“ като оръжие, за да остане завинаги в историята заедно с легендарния кораб, твърди неговият дългогодишен приятел и експерт по подводни плавателни съдове Карл Стенли

Американският президент Доналд Тръмп

Може би е лично: Европа се опасява, че Тръмп просто харесва Путин повече от Зеленски

Свят Преди 1 час

След 20 месеца на сътресения в трансатлантическите отношения представители на ЕС се опасяват, че неприязънта на американския президент към украинския лидер е твърде силна, за да може Вашингтон да настоява за справедлив мир

Германия: Съдебен казус решава бъдещето на свободата на пресата

Германия: Съдебен казус решава бъдещето на свободата на пресата

Свят Преди 1 час

Полицията е конфискувала обширни материали, включително аудиозаписи, от репортер на авторитетния седмичник "Цайт". Акцията е извършена по време на съдебен процес срещу бизнес наследницата Кристина Блок, като медията веднага оспорва законността ѝ.

<p>Френски изтребител Mirage 2000D се разби край Нанси, има загинал</p>

Френски изтребител Mirage 2000D се разби край Нанси, има загинал, издирват втори член на екипажа

Свят Преди 1 час

Самолетът е изпълнявал тренировъчна мисия и се е връщал към авиобазата си

Веригите към Манолова: КЗП не е орган по надценките, а председателят ѝ не е „морален стожер“

Веригите към Манолова: КЗП не е орган по надценките, а председателят ѝ не е „морален стожер“

Парите ни Преди 1 час

Сдружението за модерна търговия твърди, че брутният марж в България е съпоставим с Франция, а печалбите – с Германия

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Любопитно Преди 1 час

Държавното обвинение настоява неврохирургът Леополдо Луке да получи ефективно наказание и 10-годишна забрана да упражнява медицина

7 часа в друго измерение: Детето чудо, което нарисува Исус, разкри голяма тайна от детството си

7 часа в друго измерение: Детето чудо, което нарисува Исус, разкри голяма тайна от детството си

Любопитно Преди 1 час

Докато полиция, следови кучета и съседи я търсят под дърво и камък, 5-годишната Акиане Крамарик преживява 7-часово духовно пътуване. Днес художничката разкрива как това преживяване я вдъхновява да създаде известния си портрет на Исус

Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания

Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания

Технологии Преди 1 час

Според милиардера това ще е добра идея и ще позволи обединяването на всички основни бизнеси в един. SpaceX вече притежава Starlink и xAI, като се търгува и на борсите, но той заяви, че решението не може да бъде взето от него, а от акционерите

Три пробойни и следи от взрив: Международни експерти изследват отломките от дроновете, ударили „Челси 3“

Три пробойни и следи от взрив: Международни експерти изследват отломките от дроновете, ударили „Челси 3“

България Преди 1 час

По корпуса на кораба са установени три пробойни, а на борда са открити фрагменти и взривно вещество

<p>Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара (СНИМКИ)</p>

Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс се присъедини към принц Уилям, крал Чарлз III и кралица Камила за държавния банкет в чест на султана на Оман. Бъдещата кралица очарова гостите в замъка Уиндзор с елегантна жълта рокля и историческата тиара „Любовен възел“

Нов химичен анализ пренаписа историята на Уран и Нептун

Нов химичен анализ пренаписа историята на Уран и Нептун

Любопитно Преди 1 час

Въпреки сходния си външен вид, Уран и Нептун са по-скоро „братовчеди“ с напълно различна история, разкри ново изследване на химическия им състав, публикувано в списание „Астронъми енд астрофизикс“

Австралийската депутатка Хелън Хейнс

Ампутираха и двата крака на австралийската депутатка Хелън Хейнс след нападението с джип

Свят Преди 1 час

Съпругът на австралийската депутатка съобщи, че е ампутиран и десният ѝ крак. Той определи възстановяването ѝ като дълъг и труден път

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg
1

Чистят пътеките около Трявна

sinoptik.bg

Принц Хари търси помирение: Стига драма, нека няма проблеми и със семейството

Edna.bg

Защо умните жени често остават в грешните връзки?

Edna.bg

МВнР излезе с предупреждение до пътуващите до Франция, Италия, Белгия и Португалия

Nova.bg

Радев за акцията в Сунгурларе: Най-накрая се намериха достойни прокурори

Nova.bg