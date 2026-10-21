FT: Тръмп е спрял мащабна операция на Израел срещу Иран заради изборите в САЩ

А рмията за отбрана на Израел (IDF) е била готова да възобнови въздушните удари срещу Иран и да проведе многодневна военна операция срещу режима в Техеран през уикенда на 10 октомври, но е отменила акцията, след като американският президент Доналд Тръмп категорично се е противопоставил. Това съобщава авторитетният вестник „Файненшъл Таймс“, позовавайки се на свои източници.

„Биби, ще останеш сам“: Нетаняху отмени мащабен удар срещу Иран след намеса на Тръмп

Според информацията на изданието, израелският премиер Бенямин Нетаняху активно настоява за възобновяване на мащабните действия срещу Иран и наскоро лично е инструктирал военното командване на страната да разработи план за нова офанзива.

Netanyahu pushes to resume strikes against Iran https://t.co/9hJK1h408X — Financial Times (@FT) October 21, 2026

Израелските военни са подготвили списък с множество потенциални мишени, сред които обекти на гражданската инфраструктура, ключови ядрени съоръжения и стратегически обекти на режима. Трима източници, запознати с казуса, разкриват пред „Файненшъл Таймс“, че планираната операция е трябвало да бъде значително по-мащабна от известната февруарска операция „Ревящият лъв“.

Президентът Тръмп обаче се е противопоставил на изпълнението на плана, отказвайки да допусне отново разпалване на директен военен конфликт в Близкия изток непосредствено преди междинните избори за Конгрес в САЩ на 3 ноември.