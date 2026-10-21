Милиардерът Тайлър Пери даде 60 дни на роднините си да започнат работа или остават без пари

К огато имате състояние от 1,4 милиарда долара, най-близките ви хора очакват финансовата подкрепа да тече безкрайно. Известният холивудски режисьор, актьор и продуцент Тайлър Пери обаче решава да сложи край на тази практика, като поставя шокиращ ултиматум на своето семейство - 60 дни да си намерят работа или напълно губят финансовата му помощ.

В откровено интервю Пери разказва защо е отказал да продължи да спонсорира живота на трудоспособни роднини и защо парите могат да убият мотивацията.

Краят на една епоха след смъртта на майка му

Докато майката на Тайлър Пери е била жива, той редовно е подпомагал финансово различни членове на фалмилията, за да изпълни нейните желания.

Всичко обаче се променя след нейната кончина през 2009 г. Режисьорът започва трезво да анализира ситуацията и стига до извода, че постоянните парични инжекции не помагат на роднините му да изградят по-добър живот, а напротив - насърчават ги към пълна пасивност и зависимост.

Тогава той изпраща официални писма до близките си, давайки им точно 60 дни срок да започнат работа и да се издържат сами, ако искат финансовите му преводи към тях да продължат.

От леля с издръжка до уволнение

В подкаста „Den of Kings“ Пери споделя и за конкретен случай с негова леля, която редовно му звъняла с искания за пари. Вместо просто да ѝ прати чек, той решил да ѝ даде шанс, като я назначил на работа в собствената си компания.

Оказва се обаче, че тя системно отсъствала и непрекъснато искала отпуски. Резултатът? Режисьорът я уволнява и напълно спира финансовата ѝ помощ.

„Помощта трябва да даде тласък на човека да изгради живота си, а не да го освобождава от отговорността да го направи“, категоричен е милиардерът.

Защо отказал чек за 1 милион долара?

Пери разкрива и за друг конфликт, в който близък родтвеник се разсърдил смъртно, след като режисьорът отказал да му даде на ръка 1 милион долара. Според него екстремното богатство често кара хората около теб да започнат да възприемат успехите ти като задължение, а не като жест на щедрост.

Въпреки първоначалния шок и недоволство, в крайна сметка всички роднини, получили ултиматума му, си намерили работа. Макар заплатите им да не били големи, Пери отбелязва, че най-важното било друго - те върнали самоуважението, гордостта и усещането за лична отговорност.