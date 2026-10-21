Милионерът Красимир се завърна във Войната на племената на “Игри на волята”

Б изнесменът Красимир постигна важна победа на Арената на екстремното приключение “Игри на волята”. Той триумфира в битка срещу другите двама изгнаници от Блатото - Теодора и Виктория, което му осигури завръщане в голямата игра като част от племето на Канарите.

Източник: NOVA

Днешните изпитания в Дивия север започнаха с оспорвана капитанска битка между лидерите на Сините и Зелените - Жасмина и Йордан. Съревнованието протече с постоянна смяна във водачеството, но шампионката по калистеника успя да се справи с финалното препятствие по-бързо и заслужи победата.

Източник: NOVA

За своя триумф Жасмина заслужи наградата от 50 златни гроша и тайния амулет “Черният печат”, който ѝ дава право да наложи вето върху бъдещ избор за капитан в своето племе. Въпреки загубата, Йордан получи базови хранителни провизии, с които Канарите да се подсилят.

В битката за спасение от Блатото Красимир натрупа ранна преднина, но инфлуенсърката Теодора успя да го настигне в самия край на съревнованието. Бившият капитан на Вулканите все пак грабна победата и място в племето на Канарите, докато за Теодора и Виктория предстои решаващ дуел, след който една от тях ще получи шанс да продължи борбата за голямата победа.

Източник: NOVA

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA в “Игри на волята” Канарите и Ураганите ще премерят сили в зрелищна и многокомпонентна битка за неприкосновеност, а загубилите ще се съберат около огъня, за да излъчат първия номиниран участник тази седмица.

Избери своите топ 10 фаворити, които искаш да видиш на финала и участвай в томбола за награда.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.