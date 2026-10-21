Студентски и учителски протести в Атина заради жилищната криза и проблемите в образованието

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С туденти разпънаха палатки и обявиха намерението си да останат в района на парламента в централната част на Атина.

Акцията е в знак на протест срещу високите разходи за жилища и се провежда в навечерието на планирано шествие на ученици от средните училища срещу политиките в сферата на образованието.

Това е втора подобна протестна акция в рамките на няколко дни на площад „Синтагма“, централния площад пред гръцкия парламент. Студентите заявяват, че разходите им за наем са достигнали непосилни нива на фона на общото поскъпване на живота и жилищната криза, които засягат Гърция, както и голяма част от Европа.

Днес по обяд ученици от средните училища планират шествие през центъра на Атина до парламента с искания за по-добро държавно образование. Недоволството им е сходно с това, което се наблюдава във Франция и други европейски държави. Синдикатите на учителите обявиха стачни действия, които да съвпаднат с ученическия протест.

Сред основните искания на протестиращите са увеличаване на държавното финансиране за образованието, намаляване на броя на учениците в клас, назначаване на повече преподаватели и друг училищен персонал, по-ниски цени на храните и напитките в училищните столове, както и по-добра поддръжка и ремонт на училищните сгради. Подобни демонстрации са планирани и в Солун, както и в други

Жилищната криза е сред най-сериозните проблеми в Гърция

Данните на европейската статистическа служба Евростат потвърждават мащаба на проблема. През 2024 г. гръцките домакинства са изразходвали средно 36% от разполагаемите си доходи за жилищни разходи — най-високия дял сред държавите в ЕС. За сравнение, средната стойност за Европейския съюз е била 19%. Високите наеми затрудняват особено студентите, които учат далеч от родните си места и трябва самостоятелно да покриват разходите за квартира, храна, транспорт и учебни материали.

Какво конкретно искат студентите?

Гръцката обществена телевизия ERT съобщи, че студентските организации настояват за конкретни мерки за облекчаване на финансовата тежест: Ограничаване на прекомерно високите наеми, Увеличаване на държавните помощи за студентско настаняване и изграждане на повече държавни студентски общежития, По-добро финансиране на публичните университети и достъпно образование.

Учителските синдикати също се включват в протестите

За днес 21 октомври е обявена 24-часова стачка на синдиката на учителите в началните училища DOE, подкрепена от синдиката на учителите в държавните средни училища OLME. Преподавателите настояват за увеличение на заплатите, попълване на свободните места за учители и помощен персонал, по-безопасни училищни сгради и укрепване на безплатното държавно образование. Предвидени са демонстрации и в други големи градове, включително Солун и Патра.