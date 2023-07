Убиецът на "Четирите от Гилго": Най-сетне разкрит

С лед като преди повече от десетилетие край плаж в Лонг Айлънд, Ню Йорк, са открити останките на четири жени, разследващите твърдят, че ДНК доказателствата и данните от мобилните телефони сочат към заподозрян за убийството - местен архитект, който в интернет често е търсил информация за състоянието на случая и подробности за жертвите.

Рекс Хойерман беше арестуван в Ню Йорк в четвъртък, повече от година след като полицейска работна група проучи възможната му връзка със замразения случай, известен като "Четирите от Гилго", наречен на името на плажа, където са намерени останките.

Според обвинителния акт 59-годишният Хойерман е обвинен в едно убийство от първа степен и в едно убийство от втора степен за всяко от трите убийства - на Мелиса Бартълми през 2009 г. и на Меган Уотърман и Амбър Костело през 2010 г. Той не се признава за виновен в петък по време на първото си явяване в съда в Лонг Айлънд и е задържан без право на гаранция.

Обвиняемият, който заяви пред адвоката си, че не е извършил убийствата, е и основният заподозрян за изчезването и смъртта на четвърта жена - Морийн Брейнард-Барнс - през 2007 г., според искането за освобождаване под гаранция на прокурорите от окръг Съфолк. На Хойерман не са повдигнати обвинения по случая, но разследването "се очаква да бъде приключено скоро", се посочва в документа.

"Рекс Хойерман е демон, който се разхожда сред нас. Хищник, който съсипва семейства. Ако не бяха членовете на тази оперативна група, днес той все още щеше да е на улицата", заяви комисарят на полицията на окръг Съфолк Родни Харисън по време на пресконференция в петък и поднесе съболезнованията си на семействата на жертвите.

"На членовете на семействата на Амбър Костело, Мелиса Бартелеми и Меган Уотърман. Мога само да си представя какво е трябвало да изтърпите през последното десетилетие по отношение на знанието, че вашият убиец все още е на свобода. Бог да ви благослови", каза Харисън, преди да прегърне няколко души, стоящи зад него.

Властите бяха останали с малко информация, след като издирването на изчезнала жена през 2010 г. доведе до откриването на няколко комплекта човешки останки на плажа Гилго. До намирането на останките на изчезналата жена, Шанън Гилбърт, през следващата година, в два окръга на Лонг Айлънд бяха открити най-малко 10 комплекта човешки останки.

Докато търсели заподозрян по делото "Четирите от Гилго", следователите претърсили телефонни разпечатки както от центъра на Манхатън, така и от района на Масапекуа Парк в Лонг Айлънд - места, където се предполага, че заподозреният е използвал телефон с горелка, сочат съдебни документи.

"За всяко от убийствата той се е сдобивал с индивидуален телефон и го е използвал, за да комуникира с жертвите. Малко след смъртта на жертвите той се отървава от телефона", заяви в петък окръжният прокурор на окръг Съфолк Рей Тиърни.

През февруари 2022 г. Харисън създава работна група, която да се съсредоточи върху разрешаването на изоставения случай. Към средата на март името на Хойерман се появило в полезрението на властите, след като следовател от щата Ню Йорк го идентифицирал в база данни, според Тиърни.

Разследващите казват, че са стеснили броя на записите на клетъчните кули от хиляди възможни лица до стотици, а след това до няколко души. След това властите се съсредоточили върху жители, които отговаряли и на физическото описание, предоставено от свидетел, който е видял заподозрения убиец.

Here's some background on the Gilgo Four who were murdered by the Long Island Serial Killer. It is insane and ludicrous that the murder had the audacity to call the victim's family to harass, taunt and talk 💩. Psycho. 😳😳😳 #RexHeuermann #GilgoBeach #truecrime pic.twitter.com/JtwS3f9B4R — Gwen 💫 (@GabwithGwen) July 15, 2023

Според двама източници от правоприлагащите органи, запознати със случая, когато кръгът на издирваните лица се стеснил, те се насочили към всеки, който има връзка със зелен пикап, който свидетел е видял да управлява заподозрения.

По-късно властите научават, че Хойерман управлява зелен пикап, регистриран на брат му.

В крайна сметка разследващите установяват, че Хойерман отговаря на физическото описание на свидетеля, живее близо до клетъчния сайт в Лонг Айлънд и работи близо до клетъчните сайтове в Ню Йорк, където са заловени други обаждания.

Записите от сметките за мобилни телефони и кредитни карти показват многобройни случаи, в които Хойерман се е намирал на същите места, на които са се намирали и записващите телефони, използвани за обаждане на трите жертви, "както и използването на мобилните телефони на Брейнард-Барнс и Бартълми, когато те са били използвани за проверка на гласовата поща и провеждане на подигравателни телефонни разговори след изчезването на жените" - твърдят прокурорите от окръг Съфолк.

Следващото явяване на обвиняемия в съда е насрочено за 1 август.

Основен фактор в случая, който помогна на разследващите да насочат вниманието им към Хойерман като заподозрян, са ДНК доказателствата, които станаха възможни благодарение на последните научни иновации в тази област.

След като Хойерман е идентифициран като заподозрян през март 2022 г., властите поставят него и семейството му под наблюдение и ще получат ДНК проби от изхвърлени предмети.

В края на 2022 г. детективите възстановяват чаша, за която се смята, че е била изхвърлена от Хойерман, но не могат да получат добра ДНК проба от нея, заяви в събота пред CNN източник от правоохранителните органи, близък до разследването.

Но след това, през януари 2023 г., според източника, разследващите получили пълна ДНК проба на Хойерман от остатъци от кори в кутия за пица, която той изхвърлил на боклука.

По време на първоначалното изследване на скелетните останки на една от жертвите и материалите, открити в гроба, криминалната лаборатория на окръг Съфолк възстановила мъжки косъм от "дъното на бурлака", който убиецът използвал, за да увие тялото ѝ, според прокуратурата. Анализът на ДНК, открита по жертвата и пицата, показал, че пробите съвпадат.

Освен това върху три от жертвите на убийството или в близост до тях е открита коса, за която се смята, че е на съпругата на Хойерман, твърдят прокурорите в искането за освобождаване под гаранция, като се позовават на ДНК тестовете. ДНК идва от 11 бутилки в контейнер за боклук пред дома на Хойерман, се казва в съдебния документ.

Космите, намерени през 2010 г., са били разградени и ДНК тестовете по това време не са могли да дадат резултати. Но с напредването на технологиите митохондриалното ДНК изследване позволило на разследващите да направят връзката - обяснява Тиърни.

Останките на жертвите "са били навън в тежка среда за продължителен период от време. Така че нямаше много съдебни доказателства", каза Тиърни пред Андерсън Купър от CNN в петък и отдаде дължимото на ФБР и един от неговите агенти за "феноменалната работа" по извличането на доказателствата.

Доказателствата сочат, че съпругата и децата на Хойерман са били извън щата, когато се смята, че трите жени са били убити - каза Тиърни по време на пресконференцията в петък.

"Така че по отношение на тази ДНК и тези косми, става въпрос или за трансфер - с други думи, един човек влиза в контакт с втори човек, който след това влиза в контакт с трети човек - или, те са били на място, което знаете, че членът на семейството е обитавал, независимо дали това е кола или къща", каза Тиърни пред Поло Сандовал от CNN в събота.

Тиърни заяви, че няма доказателства за съучастници в убийствата.

Who are the victims known as the 'Gilgo Four?' | Investigation timeline https://t.co/Qfve0Jnu9P pic.twitter.com/oGsnebncfe — Eyewitness News (@ABC7NY) July 15, 2023

"Когато се съсредоточихме върху него, знаете, че нямаше никакви доказателства за каквато и да е - освен за покровителстване на проститутки - каквато и да е престъпна дейност", каза Тиърни. "Но със сигурност моделът на живот, който видяхме, беше обезпокоителен."

Тиърни каза, че Хойерман има регистрирани 92 пистолета. Запитан дали някое от тези оръжия може да е било използвано при убийствата, Тиърни каза. "Аутопсиите показват убийствено насилие, което изключва използването на оръжие".

"Изпълнихме заповед за претърсване на няколко места, включително в дома му", добави Тиърни. "Очевидно е, че тази заповед за обиск включва и следи. Така че криминалистите ще прегледат всички тези места с тънък гребен. Така че те ще бъдат там известно време."

Тиърни заяви, че от последните наблюдения на оперативната група е станало ясно, че заподозреният "внимателно следи разследването" и оперативната група се притеснява от изтичане на информация по случая.

Прокурорът каза: "Изпълнихме много заповеди за претърсване и тъкмо започваме да претърсваме тези доказателства и се надяваме, че ще получим още доказателства, а очевидно, ако естеството на разследването ви или колко близо сте до изтичане на информация за този един човек - всички тези доказателства изчезват. Така че това е балансиран акт."

Претърсването на компютъра на Хойерман показа, че той е претърсвал интернет поне 200 пъти, ловувайки за подробности относно състоянието на разследването, добави Тиърни.

В интернет историята на Хойерман са открити и търсения на порнография с мъчения и "изображения на жени, които са малтретирани, изнасилвани и убивани", каза Тиърни.

#UPDATE. Rex Heuermann charged in court with killing 3 of the Gilgo Four. He is TIED to the killing of Maureen Brainard-Barnes, first woman in graphic, based on forensic evidence found on belt buckle near Brainard-Barnes body that’s of interest. pic.twitter.com/HFENurDnKt — Mary Murphy (@MurphyPIX) July 14, 2023

Хойерман също така натрапчиво е търсил снимки на жертвите и техните близки и се е опитвал да открие роднини, каза окръжният прокурор.

Тиърни заяви, че работата на работната група не е приключила.

"Има много други жертви, знаете, в този район", каза Тиърни. "Има много семейства на жертви, които искат да приключат делото, така че това е целта, за която се работи."

Макар че всички 10 намерени човешки останки се разследват като жертви на предполагаемо убийство, четири от намерените жени привлякоха специално внимание поради откритите прилики в смъртта им.

Всички жертви, известни като "Четирите от Гилго", са били видени за последен път живи между 2007 и 2010 г., а останките им са открити на четвърт миля път в рамките на три дни през декември 2010 г.

Жените, които са работили в секс индустрията, също са били погребани по сходен начин, отбелязва Тиърни.

"Всички жени бяха дребни. Всички те се препитаваха с едно и също нещо. Всички те се рекламираха по един и същи начин. Веднага се появиха прилики по отношение на местата на престъпленията", каза той. Убиецът е скрил телата им, като ги е увил в камуфлажна хартия, каквато използват ловците.

Властите заявиха, че смятат, че смъртта на Гилбърт, чието изчезване е предизвикало издирването на другите жертви, може да е била случайна и да не е свързана с другите убийства.