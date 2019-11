Вещи на Хитлер бяха продадени на търг, предизвикал спорове

В ещи, принадлежали на германския диктатор Адолф Хитлер, фигурираха сред нацистките предмети, продадени на предизвикал спорове търг в Грасбрун близо до Мюнхен, предаде ДПА.

Шапката цилиндър на Адолф Хитлер, кутия за пури, принадлежала на неговата дясна ръка Херман Гьоринг и коктейлна рокля на Ева Браун фигурираха сред 800-те лота, изложени от аукционната къща "Херман Хисторика".

Top hat belonging to Adolf Hitler sells for €50,000 at auction amid international protests https://t.co/Z6qpwByWji