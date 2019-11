Откриха зеленчуковата градина на Адолф Хитлер

Г радина, в която някога са се отглеждали пресни зеленчуци за Адолф Хитлер беше открита сред руините на неговия скандален щаб "Вълчата бърлога" в Полша, съобщава Fox News.

Там нацисткият лидер е прекарал по-голямата част от последните години на войната.

ВИЖТЕ РОДНАТА КЪЩА НА ХИТЛЕР В НАШАТА ГАЛЕРИЯ

Строго секретният исилно охраняван бункерен комплекс, е използван от нацистите до януари 1945 г., когато е изоставен и частично разрушен пред настъпващите съветски сили.

Историци, проучващи обекта, съобщиха следното:

1914: "Хитлер - човек на народа". Истина или лъжа?

"Открихме Хитлеровата градина в 4-та зона на "Вълчата бърлога".

Gardens and greenhouse complex are discovered at Adolf Hitler’s Wolf’s Lair bunker https://t.co/eOwoicPUqj pic.twitter.com/IwOOFZL4TW

Разкопките разкриха основите на градинарска къща, две оранжерии и подземно котелно, което е осигурявало вода и топъл въздух за отглеждане на свежи продукти през цялата година.

Хитлер е бил вегетарианец, трезвеник и непушач, затова в бункера му се доставяли пресни зеленчуци редовно.

Как е изглеждал Берлин по времето на Хитлер (СНИМКИ)

Митовете за живота на Адолф Хитлер (видео)

По-късно през живота си той бива обхванат от параноя, че може да бъде отровен, така че нацисткият лидер е имал множество дегустатори на храна, които са работили във "Вълчата бърлога".

These are my haunting photos of 2015: the ruins of Wolf's Lair, Rastenburg, former East Prussia. Hitler's HQ. pic.twitter.com/mwQa2hUtl2