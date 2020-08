Тъгувате по отминалата младост? Вижте какви облаги носи остаряването

О старяването не е съпътствано само с тъга по отминалата младост или тревоги за здравето и бъдещето. Този житейски период е свързан и с редица облаги, например, че на хората на определена възраст вече не им се налага да се съобразяват с модни тенденции и могат свободно да изразяват мнението си, пише в. "Дейли стар", позовавайки се на резултатите от британско проучване.

