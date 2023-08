"Прекрасен е": Фенове са пленени от сексапилния охранител на Бионсе

Т я може и да вълнува хиляди фенове на фона на световното си турне "Ренесанс", но много хора заговориха за сексапилния охранител на Бионсе - Джеймс, който плени сърцата на феновете.

Красивият охранител привлeче вниманието на феновете, тъй като застана в предната част на сцената по време на изпълнението на песента Energy на певицата в понеделник, а видео с хубавеца обиколи социалните мрежи.

В станалия вече популярен клип се вижда как Джеймс се усмихва, докато тълпата успява да запази мълчание, когато 41-годишната Бионсе им нарежда да изключат звука, което други зрители трудно успяват да направят по време на турнето.

Феновете побързаха да споделят оценката си за охранителя в социалните мрежи, като един от тях възкликна: "Той е толкова дяволски добър".

Друг пък възкликна: "ОМГ, той е прекрасен".

This is James Plaza, security guard for Beyoncé, James Plaza?? 😅 pic.twitter.com/7NyUhuIUJJ