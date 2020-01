Тръмп: Спасих една страна, а друг получи Нобела за мир

А мериканският президент Доналд Тръмп изглежда смята, че той е трябвало да спечели миналогодишната Нобелова награда за мир, пишат от Би Би Си.

Тръмп се срещна със симпатизанти на митинг в Толедо, Охайо, а видео от събитието бе споделено в Туитър.

Ето какво казва държавният глава на САЩ:

"I made a deal, I saved a country, and I just heard that the head of that country is now getting the Nobel Peace Prize for saving the country. I said, 'what, did I have something do with it?'" -- Trump whines about not having a Nobel Peace Prize pic.twitter.com/PjVsZCkThY