Хитлер, Майкъл Джексън, Доналд Тръмп – какво е общото между тях

П реди осемдесет години светът е на ръба на най-кървавия конфликт в историята. Тогава Адолф Хитлер е номиниран за Нобеловата награда за мир, което показва, че буквално всеки може да бъде номиниран.

Наградата е връчвана от 120 години и за този период Нобеловият комитет получава и разглежда най-различни и причудливи номинации.

През януари 1939 г., около осем месеца преди инвазията в Полша, шведският депутат Ерик Бранд пише до норвежкия Нобелов комитет, за да предложи наградата да бъда дадена на Хитлер. В писмото си Бранд нарича фюрера „принца на мира на Земята“.

По-късно депутатът заявява, че номинацията е била сатирична, въпреки че мнозина не успяват да видят иронията в действията му. Бранд пояснява, че това е протест заради номинацията на британския премиер Чембърлейн (за Мюнхенското споразумение от 1938 г., в което част от Чехословакия е прехвърлена на Германия).

On 15 September 1938, Neville Chamberlain arrived at Berchtesgaden to discuss the Sudetenland Crisis with Adolf Hitler. Take a look at their meeting and the Crisis here. https://t.co/U7HxAh18k3 pic.twitter.com/VfiNhSUFGR