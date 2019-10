Нобелът за мир отиде в Африка

Н орвежкият Нобелов комитет реши да присъди Нобеловата награда за мир за 2019 г. на премиера на Етиопия Абий Ахмед Али за усилията му да постигне мир и международно сътрудничество и по-специално за инициативата за разрешаване на граничния конфликт със съседна Еритрея.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

Когато Абий Ахмед става министър-председател през април 2018 г., той заявява, че желае да възобнови мирните преговори с Еритрея. Той работи в тясно сътрудничество с президента на Еритрея, за да изготвят принципите на мирното споразумение между двете страни. Тези принципи са заложени в декларациите, които двамата подписват през юли и септември 2018 г.

Мирът не възниква само поради действията на едната страна. Президентът на Еритрея хвана протегнатата ръка на Абий и помогна на мирния процес между двете държави, пише Норвежкият нобелов комитет. Той се надява, че това споразумение ще доведе до много положителни промени за народите на Етиопия и Еритрея.

Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali has been awarded this year’s #NobelPeacePrize for his efforts to achieve peace and international cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighbouring Eritrea. @AbiyAhmedAli#NobelPrize pic.twitter.com/3Niwalusj7