Тройки за духовно израстване: Монахини се оплакаха от световноизвестен свещеник художник

Д ве бивши монахини споделиха, че световноизвестен свещеник художник ги е карал да участват в тройки и да гледат порно, за да "израснат духовно".

69-годишният словенски художник на мозайки Марко Рупник е обвинен в сексуално и психологическо насилие над най-малко 20 жени в продължение на близо 30 години в религиозна общност в Словения, предаде АФП.

"Той ме водеше на порнографски театри, за да ми помогне да "израсна духовно"", казва пред журналисти на пресконференция в Рим Глория Бранчани, която е била член на общността до 1994 г.

"Казваше, че няма да израсна духовно, ако не задоволявам сексуалните му нужди", казва тя, описвайки как той е сексуализирал религиозните понятия.

"Накарахме друга монахиня да прави секс с нас, защото той казваше, че това е като Светата Троица", каза Бранчани, визирайки централната християнска доктрина.

През 2020 г. Рупник за кратко беше отлъчен от църквата заради това, че е освободил от отговорност някого, който е имал сексуални отношения с него, но беше възстановен, след като официално се покая.

Окончателно е изключен от йезуитския орден - чийто член е папа Франциск - през юни миналата година.

През октомври Франциск отмени давността на престъпленията, с което отвори пътя за потенциални дисциплинарни производства.

"Бяхме млади, но идеалите ни бяха експлоатирани чрез злоупотреба със съвестта, властта, духа, тялото и често със секса", казва бившата монахиня Мирям Ковач, която напуска общността през 1996 г.

Ан Барет Дойл, съдиректор на сайта за проследяване на злоупотребите Bishop Accountability, който документира злоупотребите в Католическата църква, описва Рупник като "влиятелен духовник, който е бил закрилян на най-високите нива на Църквата и Ватикана".

Пресконференцията се провежда пет години след безпрецедентната среща на високо равнище във Ватикана, посветена на сексуалните злоупотреби в Църквата, в края на която Франциск обеща подход на "нулева толерантност".

"Случаят "Рупник" показва, че малко неща са се променили", заяви Барет Дойл, който призова за независимо разследване и публикуване на резултатите от него.

Говорителят на Светия престол Матео Бруни заяви пред журналисти, че Ватиканът събира "цялата налична информация по случая", за да "определи кои процедури би било възможно и полезно да се приложат".

Бранчани трябва скоро да даде показания пред Дикастирията за доктрината на вярата, която се занимава с обвиненията в сексуални посегателства срещу духовници.