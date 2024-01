Ватикана: Римокатолическата църква трябва да разреши на свещениците да се женят

Р имокатолическата църква трябва да разреши на свещениците да се женят, заяви един от нейните висши служители, цитиран от ДПА.

Архиепископ Чарлз Сциклуна, който е начело на католическата църква в Малта, както и на ватиканския орган, който разследва обвиненията срещу свещеници в сексуални посегателства, заяви, че църквата губи хора заради строгите си правила за безбрачие.

"Ако зависеше от мен, щях да преразгледам правилата, изискващи свещеникът да спазва безбрачие", каза Сциклуна пред в. "Таймс ъв Малта" (Times of Malta) в интервю, публикувано снощи.

🇻🇦Archbishop Charles Scicluna, a senior Vatican official and advisor to Pope Francis, suggests that the Roman Catholic Church should "seriously think" about allowing priests to marry.



Scicluna noted that priests were allowed to marry in the first centuries of the Church. pic.twitter.com/NwM6wFTuBn