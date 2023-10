Песо Плума триумфира на музикалнитe награди на "Билборд"

Р егионалната мексиканска музикална звезда Песо Плума е големият победител на церемонията за наградите на "Билборд" за латино музика, съобщи сайтът на изданието.

Песо Плума спечели осем отличия, сред които за нов изпълнител на годината и престижния приз за автор на песни - признание за над 20-те му хита в класацията на "Билборд" за латино песни.

