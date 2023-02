Фарел Уилямс – новият артистичен директор на мъжката мода в "Луи Вюитон"

М ноголик певец и автор на песни, накарал света да припява и да танцува на парчето му "Happy", рапър, музикален продуцент, моден дизайнер, предприемач, филантроп, а отскоро и артистичен директор на мъжките колекции в "Луи Вюитон" - това е Фарел Уилямс, човекът, който се чувства толкова добре в създаването на световни хитове, колкото и в подписването на впечатляващи договори за сътрудничество с големи модни къщи.

Louis Vuitton named Pharrell Williams as its new creative director for men’s wear.



The rapper and producer will succeed Virgil Abloh and “lead Louis Vuitton toward a new and very exciting chapter,” the brand said. https://t.co/GEPA84h5UW — The New York Times (@nytimes) February 15, 2023

Съвсем наскоро Уилямс изненадващо беше обявен от известната модна къща за наследник на покойния дизайнер Върджил Абло, който създаваше колекциите мъжка мода на "Луи Вюитон" от 2018 г. Абло почина от рак през ноември 2021 г. на 41-годишна възраст.

Вездесъщото, ориентирано към потребителите присъствие на Абло в поп културата беше всеобхватно и динамично. Някои го наричаха "Джеф Кунс на модния свят". Други го приветстваха като Карл Лагерфелд на неговото поколение. Върджил Абло беше първият чернокож директор на мъжкото облекло в "Луи Вюитон", една от най-прочутите френски модни къщи. След смъртта на му марката продължи да организира пищни мъжки ревюта, но без творчески директор.

Назначението на Фарел Уилямс влезе в сила незабавно. Първата му колекция за бранда ще бъде показана на Седмицата на мъжката мода в Париж през юни. Последното дефиле на "Луи Вюитон" през януари беше белязано от представянето на поп звездата Росалия, която на практика открадна шоуто от колекцията.

Louis Vuitton is delighted to welcome @Pharrell as its new Men’s Creative Director. His first collection for Louis Vuitton will be revealed next June during Men's Fashion Week in Paris. #LouisVuitton #PharrellWilliams pic.twitter.com/GRCQFfOAHK — Louis Vuitton (@LouisVuitton) February 14, 2023

"Луи Вюитон" има удоволствието да обяви Фарел Уилямс за творчески директор на мъжкото облекло", гласеше изявлението, направено от модната къща.

"Фарел Уилямс е визионер, чиито творчески вселени се простират от музиката до изкуствата и модата. През последните 20 години той се утвърди като универсална културна икона. Неговата способност да прекрачва границите между различните светове, които изследва, естествено се вписва в културното измерение на "Луи Вюитон", укрепвайки ценностите на бранда - иновация, пионерски дух и предприемачество", се посочваше още в изявлението.

"Неговата творческа визия отвъд модата несъмнено ще поведе "Луи Вюитон" към нова и вълнуваща епоха", каза на свой ред Пиетро Бекари, главният изпълнителен директор на модната къща. Бекари отбеляза още, че е щастлив от завръщането на Фарел след сътрудничеството му с "Луи Вюитон" през 2004 и 2008 г."

Името на 49-годишния Фарел Уилямс не се споменаваше сред потенциалните наследници на Върджил Абло, поради което новината за назначението му изненада модните среди. То обаче е унисон с наследството на Абло, универсален артист и новатор, който се превърна в модна икона заради умелото съчетаване на лукс и улично облекло - подход, споделян и от музиканта и продуцент.

Свикнал с първите редове на модните ревюта, Уилямс има множество модни сътрудничества - с "Монклер", "Адидас" и "Луи Вюитон". Работил е и с японския дизайнер Ниго, който наскоро беше назначен за артистичен директор на "Кензо", също собственост на групировката Ел Ем Ве Аш (LVMH).

J-hope liked and commented Louis Vuitton' recent post about Pharrell on Instagram.

(Pharrell Williams named as creative director of Louis Vuitton menswear.)https://t.co/pzVkPEk4pz pic.twitter.com/yWqVI7k4KT — MELROSE - 🐥🌹 (@Melkenstock) February 14, 2023

Още преди да навърши 20 години, роденият на 5 април 1973 г. Фарел Уилямс създава продуцентското дуо Нептюнс (Neptunes) заедно с партньора си Чад Хюго. Двамата са забелязани от нюйоркския продуцент Теди Райли, който им помага да започнат работа.

Като опитни музиканти двамата млади продуценти разграничават жанровете и смесват влияния без предразсъдъци. "Това е ритъм енд блус, кръстосан с техно, ню уейв и хип-хоп", казва Райли пред "Ню Йорк таймс". В началото на хилядолетието те се превръщат в най-търсените продуценти в индустрията и работят с изпълнители от ранга на Нели, Бритни Спиърс, Джъстин Тимбърлейк, Джей-Зи, Гуен Стефани.

През 2001 г. Фарел Уилямс започва изявите си като певец и издава първия си албум под името N.E.R.D. - група, създадена отново съвместно с Чад Хюго. Две години по-късно Уилямс издава дебютния си сингъл "Frontin'", записан в сътрудничество с рапъра Джей-Зи.

През 2013 г. Уилямс си сътрудничи с френската група "Дафт пънк" над глобалния хит "Get Lucky", преди няколко месеца по-късно да издаде "Happy" - поп бомба, превърнала се в класика, която накара целият свят да "избухне".

По време на музикалната си кариера Фарел Уилямс е спечелил 13 награди "Грами" - най-престижните музикални отличия.

Любител на изкуството и колекционер, Уилямс се откроява на червените килими и с изтънченото си чувство за мода. Той е един от първите, които нарушават правилата за обличане на гала вечери. Неговите къси панталони тип "бермуди", носени със сако и обувки, и високата му шапка - творение на дизайнерката Вивиан Уестууд, предизвикват сензация.

През 2003 г. Фарел Уилямс лансира своя собствена марка за готово облекло Billionaire Boys Club, вдъхновена от манията по стриптийза. "Имам същата философия за обличане, както когато правя музика", казва той в интервю, а именно "дух на универсализъм, отворен за всички тенденции, без предразсъдъци".

Фарел Уилямс има и две номинации за "Оскар" - за песента си "Happy" към анимацията "Аз, проклетникът 2" и като съпродуцент на филма "Скрити числа".

Носител е и на наградата "Модна икона" на Съвета на модните дизайнери в САЩ, с която са удостоявани звезди на шоубизнеса като Наоми Кембъл, Бионсе, Риана, Лейди Гага, Дженифър Лопес.

Уилямс се радва на популярност и в социалните мрежи с над 14 милиона последователи в Instagram.

Фарел Уилямс е известен и със своите антидискриминационни проекти като "Йелоу" (Yellow) - неправителствена организация, която се стреми да даде равни възможности на всички млади хора чрез образование.

През 2020 г. той стартира "Блек амбишън" (Black Ambition) - инициатива, осигуряваща мост към успеха за предприемачи в неравностойно положение, които стартират нови предприятия в областта на технологиите, здравеопазването и потребителските услуги.

На следващата година в рамките ѝ Фарел Уилямс организира менторска програма за чернокожи и латино предприемачи съвместно с модна къща "Шанел". През същата година той е удостоен с новоучредената специална награда за постижения "Химн" на наградите "Уеби" - т.нар. интернет "Оскар"-и. Отличието е присъдено на Уилямс за дейността му за постигане на расово равноправие в образованието и предприемачеството.

Хитът "Happy" на Фарел Уилямс е в Топ 10 на най-щастливите песни, според проучване на здравни експерти, 85% от участниците в което споделят, че музиката е важна за физическото и психическото им здраве.