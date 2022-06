Големите победители на наградите на MTV 2022

Ф илмът "Спайдър-мен: Няма път към дома" и сериалът "Еуфория" триумфираха на филмовите и телевизионни награди на MTV, които бяха раздадени на церемония в Санта Моника, щата Калифорния, предадоха информационните агенции.

Продукцията за приключенията на супергероя спечели наградата за най-добър филм, а актьорът Том Холанд беше отличен за най-добро изпълнение във филм. "Спайдър-мен: Няма път към дома" реализира приходи от почти 1,9 милиарда щатски долара в световния бокс-офис.

Сериалът "Еуфория" на HBO пък взе отличието на MTV за най-добро шоу, а Зендая грабна приза за най-добро изпълнение в шоу.

Певицата Оливия Родриго беше наградена за най-добър музикален документален филм за проекта си "Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U".

Даниъл Радклиф получи отличието на MTV в категорията за най-добър злодей за участието си в "Изгубеният град", а Райън Рейнолдс грабна приза за най-добро комедийно изпълнение за "Свободен играч".

София ДиМартино получи наградата за пробив за ролята на Силви в телевизионната поредица "Локи" на "Дисни плюс".

Източник: Getty Images

Дженифър Лопес беше почетена с приза "Поколение". Отличието се връчва на звезди, които с разнообразните си превъплъщения са се превърнали в любимци на филмовите и телевизионните зрители. Лопес получи и наградата на MTV в категорията за най-добра песен за "On My Way (Marry Me)".

Джак Блек пък беше удостоен с приза "Комедиен гений".

Водеща на церемонията беше актрисата Ванеса Хъджинс. В нея със свои музикални изпълнения взеха участие Снуп Дог, Дипло и Суей Лий.