Благородна кауза: Тейлър Суифт дари $5 млн. за пострадалите от ураганите във Флорида

П евицата Тейлър Суифт дари 5 млн. долара за подпомагане на пострадалите от ураганите във Флорида.

Изпълнителката на хита Karmа, която следващата седмица трябва да поднови турнето си Eras в щата, беше похвалена за „щедрия“ си принос в помощ на засегнатите от урагана „Хелън“, които в момента преживяват ново природно бедствие - урагана „Милтън“.

"Ситуацията буквално е на живот и смърт": Ураганът "Милтън" удари Флорида (ВИДЕО/СНИМКИ)

