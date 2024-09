MTV Video Music Awards: Тейлър Суифт триумфира с „Видеоклип на годината“

А мериканската изпълнителка Тейлър Суифт триумфира за трета поредна година на Видео наградите на MTV (MTV Video Music Awards) в основната категория „Видеоклип на годината“, предадоха световните осведомителни агенции.

Годишната церемония по връчването на престижните награди беше излъчена от MTV в сряда през нощта.

NEW YORK — Taylor Swift 's dominance continued at the MTV Video Music Awards, where she took home seven awards — including the night's biggest, the trophy for video of the year.



READ: https://t.co/3dEN0tseG9 pic.twitter.com/epk9dsDVOy