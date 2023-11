"Тъжен, бездетен човек": Трагедиите в живота на Дженифър Анистън

О тстрани изглежда, че Дженифър Анистън има всичко, за което може да мечтае. Една от най-известните актриси в света е красива, известна и богата. Но въпреки че е блестящ пример за всички тези качества, историята ѝ не винаги е била щастлива. Когато се вгледате по-дълбоко, миналото на Анистън е доста трагично и ще научите, че на звездата не са ѝ чужди провалите. Въпреки това, тя е издръжлива и продължава напред, дори след като се снима в четири провалени телевизионни предавания, преди да стане част от сериала "Приятели", който ѝ носи световна слава.

Анистън процъфтява в шоубизнеса вече около 40 години, но какво да кажем за тъжните моменти в живота ѝ, за които никой не говори?

Част от нейните страхове се дължат на инцидент в детството

Анистън никога не е могла да задържи дъха си под вода. Когато била на пет тя управлявала триколка, която не е успяла да овладее и се озовала в басейн.

Потъвайки на дъното, един от братята ѝ спасява живота ѝ и я изважда, но травмата остава с нея. Най-тежката ѝ роля досега е във филма “Cake” от 2014 г. Заради снимките и се налага да се подложи на водна терапия.

Като дете се е чувствала несигурна

Колкото и страхотен да е животът ѝ като възрастен, детството ѝ било изпълнено с проблеми между родителите ѝ. Тя описва, че често е виждала родителите си да се държат враждебно един към друг. Тя се заклева да счупи модела и да не повтаря поведението на родителите си в собствения си живот, пише Her Beauty.

Jennifer Aniston reconciles with father after he abandoned her as a child https://t.co/2uGyABmO9M pic.twitter.com/yAlZ7X2zyw — Middle-East & Pakistan Times of News (@MiddleEastTon) April 26, 2020

Травматичният развод на родителите ѝ се отразява на любовния ѝ живот

Когато е само на девет години, Анистън се връща от рожден ден на приятел и открива, че баща ѝ ги е напуснал. Майка ѝ съобщава това веднага, вместо да я настани и да я подготви за разговора. Внезапното напускане на баща ѝ било травмиращо за Анистън, която трябвало да живее и с факта, че той вече имал нова връзка.

Jennifer Aniston's mother Nancy Dow has passed away at age 79: https://t.co/5HRMaitfUo pic.twitter.com/Hv15sNzikP — E! News (@enews) May 26, 2016

Майка ѝ винаги я е осъждала

Майката на Анистън, Нанси Дау, поставяла високи изисквания към дъщеря си и винаги се е фокусирала върху външния ѝ вид. Освен това тя имала избухлив характер и била склонна да се обижда за най-незначителни неща.

deepest thanks to the real mvps nancy dow and john aniston for creating the queen herself jennifer aniston on this day pic.twitter.com/8BfDPncCYb — lindsay 🌻 (@number1faniston) February 11, 2020

Майка ѝ издава книга с разкази, която ги отчуждава

Динамиката в отношенията между Дау и Анистън се е преобърнала през 1999 г., когато майка ѝ издава книгата: “From Mother and Daughter to Friends: A Memoir” ("От майка и дъщеря до приятелки: Мемоари" - буквален превод от англ. ез. - бел.ред.).

Her Beauty посочва, че чрез книгата Дау се е опитала да превърне славата на дъщеря си в своя собствена. Анистън се чувствала заслепена и предадена и двете така и не преодоляват проблемите с доверието. Те не разговаряли в продължение на десетилетие, а Дау не била поканена на сватбата на Анистън с Брад Пит през 2004 г.

Jennifer Aniston - From Mother and Daughter to Friends: A Memoir https://t.co/6wHT8YvzWN pic.twitter.com/KAvha4KpDZ — Bookler (@BooklerORG) December 4, 2016

Дженифър Анистън има дислексия

Училището никога не е било лесно за Анистън. Но макар винаги да е смятала, че е нискоинтелигентна, в зряла възраст тя разбира, че има дислексия. Тя открива състоянието, когато отива на очен преглед. По време на теста за четене специалисти установили разстройството.

This Facebook video about Jennifer Aniston’s childhood is......relatable.......... pic.twitter.com/JKGaN9uwj0 — Emma (@Sweet__Tomatoes) April 1, 2019

Всичките ѝ бракове завършват с развод

Няколко години след като се омъжва за Брад Пит, двамата решават да се разделят и в крайна сметка се развеждат. Десет години по-късно Анистън отива до олтара с Джъстин Теру. Този брак е дори по-кратък от първия.

Анистън вижда края на връзката като избор да бъде щастлива.

Brad Pitt and Jennifer Aniston were on blind date, set by their agentshttps://t.co/o1GjQFZ26H#jenniferaniston #bradpitt pic.twitter.com/EH1ZBKy1Ml — Jennifer Aniston Fan (@jenanistonblog) November 15, 2023

"Корабът е отплавал"

Мнозина се чудят дали Дженифър Анистън съзнателно е решила да се откаже от възможността да стане родител.

Her Beauty посочва, че двамата с Теру са се опитали да имат деца с помощта на ин витро, природни средства и други методи. Анистън описва неуспешните опити, като посочва, че "корабът е отплавал". Актрисата споделя, че не съжалява за опитите.

jennifer aniston working with kids.. i'm not crying pic.twitter.com/L47EXsp4DU — daily jennifer aniston (@anistonomg) February 21, 2021

Винаги е страдала от безсъние

Въпреки че през 30-те ѝ години това не ѝ влияе толкова много, с напредването на възрастта актрисата започва да забелязва, че безсънието ѝ през нощта предизвиква проблеми през целия ден.

Jennifer Aniston is Alisson in Dream for an Insomniac (1996) 🖤 pic.twitter.com/cxUi9oH19u — flá (@selaniston97) January 6, 2023

Преследвана от опасен фен

Със славата идва и обсебването от страна на феновете. През 2010 г. тя издава ограничителна заповед срещу Джейсън Пейтън, който я преследвал пред заведение, което тя посещавала често.

Jennifer Aniston solicitó una orden de alejamiento en contra de Jason Peyton quien se plantaba af pic.twitter.com/yyq2JDBMLu — Antoniolov Pinedvich (@antoniopiresp) October 14, 2014

Папараците са голяма част от живота ѝ

Една от причините браковете ѝ да не се получат е, че папараците винаги я преследват. Те не се интересували дали застрашават нея или околните, а през 2005 г. тя е завела дело срещу един от тях, който я снимал без горнище в градината на дома ѝ.

Медиите я засрамват със сексистки заглавия

Таблоидите не се страхуват да лъжат за Анистън и да правят скандални женомразки коментари. Теми като зърната на гърдите ѝ, семейното ѝ положение, развода и липсата на партньор са основни в медиите, които често я описват като "тъжен, бездетен човек".

Jennifer Aniston never thought this paparazzi pic from the '90s would become a meme decades later. 😂https://t.co/b7wxo57hVT pic.twitter.com/N8BTroQGmc — Entertainment Tonight (@etnow) May 7, 2020

Смъртта на баща ѝ е била непоносимо болезнена

След като баща ѝ, актьорът от сапунените опери Джон Анистън почина, актрисата премина през изключително тежък период. Той издъхна през 2022 г., когато бе на 89 години.