На 5 години той висок 1,63 м: Трагичният край на най-високия мъж

И звестен като гиганта от Алтън, Робърт Уадлоу от Алтън, Илинойс, е най-високият човек, потвърден в историята. С ръст от 2,72 м към момента на трагично ранната си смърт, високият американец е бил с размерите на обикновен тийнейджър, когато е започнал да посещава детска градина, и също така е притежавал най-големите стъпала и ръце, регистрирани някога.

(Във видеото може да научите повече за: Най-ниският човек срещна най-високия)

Роден през февруари 1918 г. от родители с нормални размери, Уадлоу е невзрачно бебе - малко по-едро, но със сигурност нищо необичайно. До петгодишна възраст обаче момчето достига 1,63 м и се налага да носи дрехи, предназначени за 17-годишни момчета.

