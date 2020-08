Невероятно астрономическо събитие приковава погледите

П о това време на годината погледите на астрономи и любители са насочени към нощното небе. Причината е метеорният поток Персеиди - едно от най-забележителните астрономически събития през годината, който е активен от средата на юли до края на август.

Пикът му може да се наблюдава между 11 и 13 август, съобщава сайтът Спейс.

Обикновено в максимума на Персеидите, считани за едни от най-впечатляващите метеорни потоци благодарение на яркостта и скоростта на "падащите звезди", се виждат около 100 метеора на час.

Тази година, според Американското дружество на метеоролозите, ще могат да се наблюдават до 75 "падащи звезди" на час, като е възможно гледката да бъде осуетена от лунната светлина.

Метеорният поток е светлинно явление, причинено от малки частици, които навлизат в земната атмосфера. Повечето от тях не са по-големи от песъчинки. Те са получени от разрушаването на комети, породили куп метеорни тела - ледени и прахови частици, въртящи се по предишните им орбити.

Don't forget the Perseid #meteorshower has started and will continue through August 24th! ☄️ Peak is on the 11th and 12th, 75 meteors/hour. pic.twitter.com/MA0bnLN13t

Родоначалник на Персеидите, споменати за първи път в китайски летописи през 36 г. след Христа, е кометата Суифт-Тътъл, открита през 1862 г. Метеорният поток е получил наименованието си от съзвездието Персей, където се намира радиантът му (привидната точка, от която се появява).

По данни на НАСА Персеидите се движат със скорост от около 60 километра в секунда или 250 пъти по-бързо от реактивен самолет. Ако човек можеше да пътува с метеор от този поток, полетът му от Сан Франциско до Ню Йорк би продължил една минута, вместо пет часа със самолет. Когато достигнат земната атмосфера с невероятната си скорост, тези частици изгарят при температури между 3000 и 10 000 градуса - около 10 пъти по-високи от тази на вулканична лава.

What's up in the night sky this August? 🔭



On Aug. 9, Mars appears close to the Moon before dawn. Look toward the south, high in the sky, and you can't miss it. On Aug. 12, catch the peak of the annual Perseid meteor shower. When & where to look up: https://t.co/gShGniqN1q pic.twitter.com/5buykpoDLh