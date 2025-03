„Това законно ли е?“ Трансджендър дъщерята на Мъск разкри шокираща истина за раждането си

Т ранссексуалната дъщеря на милиардера Илон Мъск, Вивиен Джена Уилсън, разкритикува баща си за предполагаемото използване на ин витро оплождане (IVF) с цел избор на пола на нероденото си дете. Това публикува самата Вивиен в социалната мрежа Threads.

През 2004 г., по време на първия си брак с Джъстин Уилсън, Илон Мъск има близнаци – синовете Грифин и Ксавие, заченати чрез ин витро оплождане.

След развода си с майка им и началото на връзката си с актрисата Талула Райли, Ксавие прекратява всякакви контакти с баща си.

През 2022 г. стана публично известно, че той е завършил своя транссексуален преход, официално променяйки името и пола си на Вивиен Джена Уилсън. Тогава тя заяви, че не желае да поддържа никакви отношения с биологичния си баща.

Наскоро, в публикация в Threads, Вивиен направи шокиращо признание – родителите ѝ умишлено са избрали тя да се роди като момче.

Дъщерята на Илон Мъск изрази остра критика, като нарече първоначално определения ѝ пол „купена стока“.

„Полът ми при раждането беше продукт, който бе закупен и платен. Така че, когато бях женствена като дете и по-късно осъзнах, че съм транссексуална, всъщност се противопоставях на продукта, който се продаваше. Очакването да бъда мъжествена – срещу което трябваше да се бунтувам през целия си живот – беше резултат от парична сделка... Как, по дяволите, това е законно?“ – написа Вивиен в социалните мрежи.

Elon Musk's daughter Vivian Jenna Wilson, who legally changed her name in 2022, said when she turned out to be a transgender, she was 'going against the product that was sold' #ElonMusk #VivianJennaWilson #SexSelectiveIVF #IVFtwins https://t.co/d1UYBUgFZv