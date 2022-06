Транссексуалната дъщеря на Илон Мъск сменя името си

Т ранссексуалната дъщеря на Илон Мъск е подала молба за промяна на името си в съответствие с нейната нова полова идентичност и защото „вече не живея и не искам да бъда свързана с биологичния си баща по никакъв начин или форма“, както твърди тя.

Молбата за промяна на името и за нов акт за раждане, отразяващ новата ѝ полова идентичност, беше подадена във Върховния съд на окръг Лос Анджелис в Санта Моника през април.

Ксавие Мъск, който наскоро навърши 18 години, поиска от съда да промени разпознаването на пола ѝ от мъжки на женски и да регистрира новото ѝ име, според съдебните документи, достъпни онлайн чрез PlainSite.org.

