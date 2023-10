Бившата на Илон Мъск го съди за родителски права над трите им деца

Г раймс съди Илон Мъск заради попечителството над децата, съобщи "PageSix".

Както стана известно от съдебните документи, с които разполага изданието, "молбата за установяване на родителски отношения" е подадена на 29 септември в калифорнийски съд.

