Дете №14 за Илон Мъск

М илиардерът Илон Мъск, който е близък съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, има още едно дете, което е негово 14-и наследник, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Последното му дете, момченце, е от Шивон Зилис,

която е изпълнителен директор в компанията Neuralink на Мъск, от която той вече има три други деца.

„Обсъдихме с Илон и, в светлината на рождения ден на красивата Аркадия, решихме, че е по-добре просто да споделим директно за нашия прекрасен и невероятен син Селдън Ликург“, каза Зилис в публикация в социалната мрежа X. Тя не каза кога е родено детето.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️