Индийската мисия Aditya-L1 отчита невероятни резултати

И ндийската мисия за наблюдение на Слънцето е записала първия си „значителен резултат“, докато е наблюдавала изхвърляне на коронарна маса (CME), която се взривява от Слънцето.

Космическият апарат Aditya-L1 беше изстрелян от Индийската организация за космически изследвания (ISRO) през септември миналата година, а от януари насам се намира на около 932 000 мили от Земята.

Сега с помощта на инструмента си VELC (Visible Emission Line Coronagraph) апаратът е заснел точни данни, които учените могат да използват, за да определят кога точно е започнала CME от 16 юли.

Първоначално CME се е появила в посока към нашата планета, но в крайна сметка е тръгнала в друга посока и не е ударила Земята.

„В рамките на половин час от пътуването си тя се отклони и тръгна в друга посока, отивайки зад Слънцето. Тъй като беше твърде далеч, тя не повлия на времето на Земята“, казва пред Би Би Си Рамеш, професор в Индийския институт по астрофизика и главен изследовател на VELC.

„С помощта на VELC можем точно да преценим времето, когато започва изхвърлянето на коронарна маса, и посоката, в която се движи.“

CME са масивни облаци от слънчева плазма и магнитно поле, които се разпръскват от Слънцето от области с интензивна магнитна активност, като например слънчеви петна.

Сблъсквайки се с магнитното поле на Земята, те са способни да предизвикат геомагнитна буря, генерирайки полярно сияние, но също така идват и с вероятност от повреда на електропреносните мрежи и сателитите.

„По принцип е трудно да се предвиди въздействието на изхвърлянето на коронална маса (CME) по отношение на активността на полярните сияния. Понякога директното въздействие не води веднага до големи полярни сияния, но нещо може да се случи ден по-късно, когато пристигне „опашката“ на CME“, казва Джесика Фридрих, професор по електроинженерство в Университета Бингхамтън в Ню Йорк.

Наблюдавайки кога точно CME се появява от слънцето, Aditya-L1 може да ни помогне да защитим електрическите мрежи и комуникационните сателити, преди да ги удари.

Какво представлява мисията Aditya-L1?

Aditya-L1 е първата индийска мисия за наблюдение на Слънцето и е изстреляна на 2 септември 2023 г. на борда на ракета PSLV-C57. Космическият апарат е позициониран в точката на Лагранж 1 (L1), която е една от петте точки на Лагранж в системата Слънце-Земя.

Това са стабилни области в пространството, в които се уравновесяват гравитационните сили на две големи небесни тела (в този случай Слънцето и Земята) и центробежната сила на орбитиращ обект.

Обектите в точката L1 остават във фиксирано положение спрямо Земята и Слънцето, което я прави идеално място за космически апарати за непрекъснато наблюдение на Слънцето без намесата на земната сянка.

