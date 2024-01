Корейски учени: Обратната страна на Луната е необяснимо по-проводима

И ма нещо странно в обратната страна на Луната, заключиха учени въз основа на данни от корейския Pathfinder Lunor Orbiter. Резултатите все още не са публикувани, но предполагат несъответствие между проводимостта на близката и далечната страна на Луната, което засега няма правдоподобно обяснение.

Изследването на Луната се превръща в глобална афера. Заедно с мисии от Съединените щати, Китай, Индия и Япония, Корейският институт за аерокосмически изследвания обикаля около нашия спътник от една година. С прякор Dunari, мисията доказва, че има много неща, които учените от по-големите нации са пропуснали.

Въпреки че Институтът е сдържан относно резултатите, Nature е уведомен предварително за някои от откритията.

