Разкриха какво е погубило древната империя на хетите

И зследване на дървесни пръстени показва как суша е погубила древната империя на хетите, предаде Ройтерс.

Около 1200 г. пр .н.е. настъпва т. нар. „срив на бронзовата епоха“, съпроводен от едновременното изчезване или упадък на няколко важни култури в Близкия изток и Източното Средиземноморие.

Една от най-могъщите, които загиват, е империята на хетите с център в днешна Турция и обхващаща части от Сирия и Ирак.

"The climate changes that are likely to occur for us in the next century will be much more severe than those the Hittites experienced,” Cornell professor Jed Sparks said. 'And it begs the questions: What is our resilience? How much can we withstand?'" https://t.co/9jNYnPafiv — Jeff Goodell (@jeffgoodell) February 9, 2023

Учени предложиха наскоро нов поглед върху хетската култура, като изследваха дървета, расли по онова време. Резултатите показват, че е имало три последователни години на тежка суша, която може да е причинила срив в реколтите, глад и политико-обществен разпад.

Хетите, чиято столица Хатуша е разположена в централната част на Анатолия, са били една от великите сили в древния свят в продължение на близо пет века. Те стават основни геополитически съперници на Древен Египет по време на неговия бляскав период на Новото царство.

Scholars have struggled for 200 years to explain the collapse of the powerful Hittite Empire. Now, new research reveals that climate change may have played a bigger role in the Late Bronze Age collapse than previously thought https://t.co/XkEUnZ7Zyd — National Geographic (@NatGeo) February 8, 2023

„В предмодерни времена, без никаква съвременна инфраструктура и технологии, хетите са контролирали и управлявали огромен регион в продължение на векове въпреки безбройните предизвикателства като ограниченото жизнено пространство, заплахи от съседи и племена, включени в империята им и въпреки че са били съсредоточени в полусух регион“, казва Стърт Манинг, професор по класически науки и изкуства в университета „Корнел“, който е ръководител на изследването, публикувано в сп. „Нейчър“.

Учените отдавна размишляват какво е предизвикало падането на хетите и по-широкия срив, който опустошава също царства в Гърция, Крит и Близкия изток, като същевременно отслабва египтяните.

Хипотезите включват война, нашествие и климатични промени.

Изследователите са проучили стари хвойнови дървета, които са расли в региона по онова време и в крайна сметка са били отсечени за изграждане на дървена структура югозападно от Анкара около 748 г. пр. н. е. Това вероятно е била погребална камера на роднина на фригийския цар Мидас, който според легендата превръщал всичко, до което се докоснел, в злато.

The Hittites, with their capital Hattusa situated in central Anatolia, were one of the ancient world's great powers across five centuries. https://t.co/SeuhSk5QtK — Rappler (@rapplerdotcom) February 9, 2023

Дърветата предлагат регионален палеоклиматичен запис по два начина: моделите на годишния растеж на дървесните пръстени - с тесни пръстени, показващи сухи условия и съотношението на два изотопа на въглерода в пръстените, което разкрива реакцията на дърветата към наличието на вода.

Учените установяват постепенно преминаване към по-сухи условия от XIII век пр.н.е. до XII век пр.н.е. По-важното е, че и чрез двата способа на изследване се стига до извода за три последователни години на тежка суша - през 1198 г., 1197 г. и 1196 г. пр. н. е., които напълно съвпадат с времето на разпадане на империята.

The Hittites were a powerful empire in the second millennium B.C., battling the Egyptians and Assyrians before 'disappearing' around 1198 B.C. A new study may explain why. https://t.co/uduJVvlpLZ — Nat Geo Adventure (@ngadventure) February 8, 2023

„Имало е почти пълна липса на реколта за три последователни години. Хората най-вероятно са притежавали хранителни запаси, които да им помогнат да преживеят най-много една година на суша. Но когато ударът е три последователни години, не е останала храна, която да поддържа живота“, каза Брита Лоренцен, професор по антропология в Университета на Джорджия и член на екипа.

„Това би довело до срив при събирането на данъци, поголовно дезертьорство от голямата хетска армия и вероятно масово изселване на хора, търсещи оцеляване. Хетите са били допълнително затруднени, тъй като не са имали пристанища или други лесни пътища за придвижване и намиране на храна в района“, добавя Лоренцен.

Столицата Хатуша, оградена с монументална каменна стена с порти, украсени с лъвове и сфинксове, е била опожарена и изоставена. Секват внезапно и текстовете, написани на глинени плочки с клинописно писмо, които дават подробности за хетското общество, политика, религия, икономика и външни работи.

Това е внезапният край на една цивилизация.

„Мисля, че проучването наистина показва уроците, които можем да извлечем от историята. Климатичните промени, които вероятно ще настъпят в света през следващото столетие, ще бъдат много по-тежки от тези, които са унищожили хетите“, предупреждава професорът по екология в „Корнел“ и съавтор на изследването Джед Спаркс.