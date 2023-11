Учени изследваха структурата на морските звезди и бяха изненадани

Д ълго време се смяташе, че морските звезди нямат глави, но нови изследвания показват, че тези същества нямат тяло, а само глави.

Тяхната характерна форма отдавна озадачава учените, тъй като телата им са несравними с тези на повечето животни. Те приспадат в групата, наречена иглокожи - тип безгръбначни трипластови животни. Към тази група животни приспадат и морските таралежи и пясъчните долари (известни още като морски бисквитки- бел.ред).

Телата им са разделени симетрично на пет части и досега беше "невъзможно" да се види как тези части са свързани. Устройството на бодлокожите "е загадка за учените, откакто ги изучаваме". Това заявява Джеф Томпсън от университета в Саутхемптън.

Starfish don’t have a body – they’re just a big squished head https://t.co/QGM39Ac9gN

В опит за изясняване на това, каква е структурата на тези животни международен екип, ръководен от изследователи от Станфордския университет в САЩ, сравнява молекулярните характеристики на морските звезди с други представители на по-широка група животни, наречени деутеростоми. В нея влизат както гръбначни, така и бодлокожи, но всички те имат общ прародител, което позволява на учените да сравнят директно тяхното развитие.

С помощта на усъвършенствани молекулярни и геномни техники те създават 3D карта, показваща къде са били "включени" (експресирани) определени гени по време на развитието на морската звезда.

“Това е просто голяма пълзяща глава”. Така описват учените структурата на морския обитател.

⭐️ Starfish don’t have arms, they are ‘heads that can crawl’ https://t.co/YdwX1wbndA