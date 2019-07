М орските звезди (Asteroidea) са клас животни от тип Иглокожи (Echinodermata).

Те обитават дъното на океаните до дълбочина 6000 м.

И въпреки че този клас включва около 1500 съвременни вида, класифицирани в 7 разреда, когато чуят морска звезда, повечето от нас си представят червеникавите красиви морски обитатели.

Цветовата гама на морските звезди включва различни нюанси на червено, по-рядко сини, кафяви, розови, лилави, жълти и черни цветове. Бледите морски звезди обикновено живеят на дълбочина, а плитките видове са светли.

През последните дни представител на познатите ни червени морски звезди набра популярност в социалните мрежи и не заради цвета си, а заради… сочното си дупе.

Дупе като на морска звезда

Потребител в Туитър споделя снимка на морска звезда със „сочно дупе“, която се катери по скала в Тихоокеанския аквариум в Лонг Бийч, Калифорния.

След публикуването ѝ снимката е споделена и коментирана стотици хиляди пъти.

Saw a thicc ass starfish at the aquarium today 😌 pic.twitter.com/NwF0xYabHQ