Свиреп морски нашественик опустошава бреговете на САЩ

Д есетки милиони лакоми лилави морски таралежи, проправящи си път през пластове от подводни водорасли в Калифорния, се разпространяват на север до Орегон, поставяйки деликатната морска екосистема от брега в такъв безпорядък, че други критични видове измират от глад.

Скорошно преброяване разкрива 350 милиона лилави морски таралежи само в един риф в Орегон - повече от 10 000% увеличение от 2014 г., пише "Гардиън".

А в Северна Калифорния 90% от масивите от водорасли са погълнати от таралежите и може би никога няма да се възстановят.

Tens of millions of purple sea urchins have chomped their way through underwater kelp forests in California. Now they’re spreading north to Oregon, sending its delicate marine ecosystem into disarray. https://t.co/J6NQZblV6F