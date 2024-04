Това е най-студеното място във Вселената

Т емпературата на Вселената е изненадващо разнообразна. Някои места, отдалечени от звезди, са много по-горещи, отколкото може да се очаква, но какво да кажем за противоположния край? Там температурата достига до -273,16 °C, съобщава IFL Science.

Колко студено е тогава най-студеното място във Вселената?

Има много голяма вероятност най-студено място във Вселената да се намира в изследователската лаборатория на някой извънземен вид, ако приемем, че някой във Вселената е надминал нашата технология за създаване на много студена атмосфера. Откриването на това обстоятелство обаче вероятно ще трябва да почака доста време след установяването на контакт, тъй като въпросът "Какви са най-студените условия, които сте създали?" вероятно не е оптималната тема за начало на разговора с извънземни същества.

Що се отнася до местата, които човечеството познава, със сигурност не сме виждали нищо естествено, което да е толкова студено, колкото териториите, което сами сме създали. Лазерно охлаждане, последвано от разширяване, е използвано за отстраняване на толкова много топлина от клъстери от атоми, че те са 0,000000000038 над абсолютната нула. Вероятно някой ще продължи да поставя още нули между десетичната запетая и първата цифра, защото има много важни изследвания, които изискват все по-ниски температури. Все пак за повечето хора е трудно да се развълнуват от падането на още една трилионна част от градуса.

Освен това за повечето хора облак от няколкостотин екзотични атома не се брои за място. Ако обаче търсите нещо по-просторно, хората вероятно все още имат предимство пред природата. Ако искате да изучавате поведението на вещества като течен хелий в значителни количества, трябва да охладите не само тях, но и заобикалящата ги среда до температури няколко градуса над абсолютната нула, а за някои изследвания е полезно да продължавате да понижавате температурата все по-ниско.

След Големия взрив Вселената е била свръхнагрята, но с разширяването си се е охладила като газ в хладилен цикъл. Енергията, останала от първоначалния взрив, осигурява космическото фоново лъчение. Със стареенето на Вселената температура от -270.55° C ще се понижи още повече, но това ще стане много, много бавно, съобщава IFL Science.

The coldest place in the observable universe ❄️ The Boomerang Nebula 🌌 pic.twitter.com/rJyHSfPPYW — Lado Bitnar (@LadoBitnar) October 28, 2023

И така, това ли е отговорът? Навсякъде, където няма друг източник на топлина, температурата е 2,7 K, което не отличава едно конкретно място във Вселената. През 1995 г. астрономите откриват нещо неочаквано дълбоко в южното небе.

Мъглявината Бумеранг има температура от едва 1 К (-272.22 ° C), което я кара да поглъща енергия от космическия фон около себе си, вместо да я излъчва, както обикновено се случва в съседство със звезда.

Тази температура е потвърдена в множество изследвания, но са били необходими 20 години, за да се намери обяснение. В края на краищата Бумерангът е планетарна мъглявина или е на път да се превърне в такава. Името е подвеждащо, планетарните мъглявини се образуват, когато червени гигантски звезди, които не са достатъчно масивни, за да се взривят като свръхнова, се превръщат в бели джуджета.

Смята се, че Бумерангът е толкова студен, защото се разширява изключително бързо, но каквото и да движи това разширение, то не доставя много топлина. В статия от 2017 г. са открити доказателства за наличието на звезда-натрапник, освен тази, която е създала мъглявината на първо място. Смята се, че гравитационното взаимодействие между тях ускорява разширяването на газовете в мъглявината.

Big Bang happens inside you,

and gives birth to a new, fresh

Universe. pic.twitter.com/l6xqoxHmwb — K. (@SufiKaSafar) November 27, 2023

Вероятно Бумерангът, намиращ се на скромните 5000 светлинни години от Земята, не е единствената планетарна мъглявина, в която се случват подобни събития. В толкова голяма Вселена вероятно има мъглявина, управлявана от същите процеси, която е още по-студена. Бумерангът обаче е само на няколко хиляди години и вече започва да се затопля, така че подобни аномалии не траят дълго в космически план.

Има и още един обрат в историята. Ако температурата се определя като случайно движение на частиците, отрицателните температури би трябвало да са невъзможни. И все пак през 1949 г. е предсказано съществуването на температури под абсолютната нула.

Физиците дефинират температурата по повече от един начин, включително че температурата е мярка за реда в една система, като повече ред се равнява на по-ниски температури. Според това определение отрицателни температури съществуват, включително в атмосферите на планетите-газови гиганти.

Разбира се, ако приемем тези определения, навсякъде, където има отрицателни температури, те са с градус над абсолютната нула.

What Is The Coldest Place In The Universe?https://t.co/OTjfGjE6f5 — IFLScience (@IFLScience) November 25, 2023

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase