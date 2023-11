Н асладете се на тази магическа гледка към сърцето на нашата родна галактика.

Телескопът "Джеймс Уеб" засне сърцето на Млечния път при това с изключителни подробности, съобщиха на страницата на NASA Webb Telescop, в "X" - платформата за споделяне, известена преди като "Twitter". Инструментът NIRCam (Близка инфрачервена камера) на космическия телескоп "Джеймс Уеб" на NASA разкрива част от плътното ядро ​​на Млечния път в нова светлина.

Приблизително 500 000 звезди блестят в това изображение на регион на Стрелец C (Sgr C) през облак от прах, заедно с някои все още неидентифицирани характеристики.

Звездообразуващият регион "Стрелец С" е на около 300 светлинни години от свръхмасивната черна дупка в центъра на Млечния път. В сърцето на групата еднородни елементи, които се намират в близост един до друг и са част от едно цяло, е все още формираща се звезда с над 30 пъти по-голяма маса от Слънцето.

Около плътния облак от прах има област от йонизиран водороден газ, а в него иглоподобни структури. Данните на телескопа "Джеймс Уеб" ще помогнат на астрономите да научат повече за произхода на нашата Вселена.