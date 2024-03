"Това е най-големият фосил на рак": Откриха вкаменелост на 8,8 млн. години

Ф осилизирана щипка, принадлежаща на нов за науката вид раци, живели преди 8,8 милиона години, наскоро бе открита от учените: това е най-голямата щипка на рак, откривана някога. Огромният размер на големия екземпляр кара учените да смятат, че той може да бъде предшественик на днешния южен гигантски рак, който може да тежи над 12 килограма.

Древните изчезнали екземпляри от раци са намерени на плажа Вайтоетое, намиращ се в Нова Зеландия. Те са част от миоценска формация в басейна Таранаки, която датира отпреди около 8,8 милиона години, по времето, когато вулканичният център Мохакатино е изригнал в морето, оформяйки палеосредата.

Както знаем, вкаменелостите се запазват особено добре, когато седиментите под формата на кал или вулканична пепел ги покрият, преди екосистемата на разлагане да се справи с мъртвите животни, и тези раци не правят изключение. След като са били погребани в седименти, включително вулканичен материал, те са прекрасно запазени, а това е голям бонус за академичния потенциал на вкаменелостите. Вече знаем, че тези животни са живели дълбоко в океана, като за първи път са открити в района на днешна Нова Зеландия.

