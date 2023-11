Звездата от "Наследници" Брайън Кокс за използването на AI: Това е кражба на самоличността

И зползването на изкуствен интелект (ИИ) за копиране на образа на актьори е "кражба на самоличността" и трябва да се разглежда като "въпрос, свързан с правата на човека". Това заяви шотландският актьор Брайън Кокс, предаде Sky News.

Шотландската звезда, която е най-известна с ролята си на патриарха от американския сатиричен сериал "Succession" ("Наследници"), присъстваше на премиерата на вдъхновения от Джеймс Бонд филм: "007: Road To A Million".

"Този казус не ме кара да будувам нощем, но съм загрижен за бъдещето на творците, затова искам да се разреши”, коментира Кокс пред Sky News.

"Мисля, че казусът с изкуствения интелект е въпрос на човешки права. Това не е само проблем на профсъюза. Всъщност това е кражба на самоличността. И в момента тя е много, много разпространена", коментира звездата.

Кокс заяви, че е особено загрижен за младите актьори, които според него са по-уязвими. По думите му, те могат да бъдат експлоатирани от страна на “безскрупулни” продуценти.

"По-младите актьори са поставени в ситуация, в която им се казва, че трябва да се съобразяват с използването ИИ за копиране на техния образ”, посочва Брайън Кокс.

Той разказва, че компаниите, които разработват технологията, която “копира образа на актьорите” е създала условия, в които на творците се заплаща еднократно по 50 долара, а “клонираният” образ може да се ползва за вечни времена.

Актьорите в Америка стачкуваха повече от 100 дни. Те настояваха за по-добро заплащане и по-добри условия на труд, включително гаранции, че изкуственият интелект няма да ги лиши от препитание. Изпълнителите смятат, че работата им е особено уязвима от новите технологии, тъй като изкуственият интелект е в състояние да възпроизвежда мимиките на лицата им, движенията на тялото и гласа с тревожна точност.

В четвъртък стана ясно, че холивудската звезда Скарлет Йохансон е поредната звезда, станала жертва на deepfake реклама, изработена от ИИ. Други известни лица, станали жертва на deepfake са Том Ханкс, Том Круз и Киану Рийвс.

Преговорите между Гилдията на филмовите актьори - Американската федерация на телевизионните и радио артисти и Алианса на филмовите и телевизионните продуценти продължават.

Междувременно в Обединеното кралство двудневна среща на високо равнище е събрала политици, технологични експерти и учени. На нея са били обсъдени предизвикателствата и възможностите, породени от изкуствения интелект.

“Световните лидери са отговорни за справяне с опасностите, произтичащи от изкуствения интелект”. Това заяви британският премиер Риши Сунак по време на срещата.

В резултат на срещата, сред чиито делегати е бил и технологичният милионер Илон Мъск, беше приета Декларацията от Блетчли, в която 28 държави, включително САЩ и Китай, са се съгласили да си сътрудничат за проучване в областта на изкуствения интелект.