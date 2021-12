Бед Бъни е най-стриймваният изпълнител в Spotify за 2021 година

С лед като през 2020 г. стана първият музикант, който не пее на английски, оглавил годишната класацията на Spotify, пуерториканският рапър Бед Бъни отново стана най-стриймваният изпълнител на музикалната платформа, съобщи Контактмюзик.

Перфектните песни за различните части от деня

Двадесет и седем годишният рапър надделя над звезди на музиката като Тейлър Суифт, BTS и Дрейк.

Бед Бъни оглави годишната глобална класация на Spotify с над 9 милиона стрийминга.

Това ли е най-тъжната песен в света

Отправяйки поглед към 2022 г., рапърът изрази увереност, че тя ще бъде страхотна като предишните.

Топ 5 на най-стриймваните песни в Spotify допълват:

След Бед Бъни се нареждат певицата Тейлър Суифт и южнокорейската кей-поп група Би Ти Ес. Челната петица на най-стриймваните изпълнители в Spotify за 2020 г. се допълва от рапъра Дрейк и певеца Джъстин Бийбър.

Предизвикателство: Колко от тези песни ще познаете?

Най-стриймваната песен на изминалите 12 месеца е "Drivers License" на 18-годишната певица Оливия Родриго. Следват "Montero (Call Me by Your Name)" на Лил Нас Екс и "Stay" на Кид Ларой.

Челната петица на най-стриймваните песни в Spotify допълват "Good 4 u", отново на Родриго, и "Levitating" на Дуа Липа.

Оливия Родриго е начело и в класацията за най-стриймван албум със "Sour". След нея се нареждат Дуа Липа с "Future Nostalgia", Джъстин Бийбър с "Justice", Ed Sheeran с "=" и Доджа Кет с "Planet Her".

Най-популярните изпълнители във Великобритания

Spotify обяви и най-популярните изпълнители във Великобритания. На първо място е Дрейк, следван от Тейлър Суифт, Ед Шийран, Джъстин Бийбър и Джус Уърлд.