Р апърката Миси Елиът беше почетена с приза "Авангард" на състоялата се в Нюарк, Ню Джърси, церемония за видео музикалните награди на MTV, съобщават световните агенции.

Отличието - еквивалент на приз за цялостно творчество, е връчено за първи път през 1984 г. Първият му носител е Дейвид Боуи. От 1991 г. наградата носи името на Майкъл Джексън.

Въпреки че не се връчва всяка година, от 2013 г. трофеят е неизменна част от наградното шоу. Сред най-скорошните му носители са Пинк, Риана, Кание Уест, Бионсе, Джъстин Тимбърлейк. Миналата година призът беше присъден на Дженифър Лопес.

Четиридесет и осем годишната Миси Елиът, истинското име на която е Мелиса Арнет Елиът, е спечелила седем видео музикални награди на MTV. Номинациите й за отличията са 41.

"Влиянието на Миси Елиът върху музикалния пейзаж е неоспоримо. Творческият й подход към създаването на музика няма аналог", се посочваше в изявлението, направено от организаторите по повод избора на рап звездата.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ КАК ИЗГЛЕЖДАХА ЗВЕЗДИТЕ НА НАГРАДИТЕ

Както всяка друга година, така и тази звездите се опитаха да изглеждат екстравагантно.

Някои бяха елегантни, а други провокативни и твърде дръзки. 21-годишната интернет звезда Тана присъства на наградите и се разходи по червения килим, но не бе в компанията на свой любим човек или колега, а със... змия. Изявата на Тана напомни на представянето на Бритни Спиърс на сцената на наградите през 2001 г. Тогава Спиърс представи парчето I’m a Slave 4 U, като се появи на сцената със змия.

Източник: Getty Images/Guliver

На церемонията Лизо, Тимбаленд, Джъстин Тимбърлейк и други изпълнители споделиха размислите си за влиянието на Елиът върху музиката и собствените им кариери.

Носителката на приза "Авангард" беше представена от рапърката Карди Би.

"Работих усърдно над две десетилетия. Никога не съм си представяла, че ще стоя тук като носителка на тази награда", сподели призьорката.

Елиът посвети отличието си на танцовата общност и сподели, че за музикалните си клипове е черпила вдъхновение от изпълнители като Джанет Джексън, Мадона, Питър Гейбриъл, Бъста Раймс.

Завръщайки се на сцената на шоуто след 16 години, Миси Елиът изпълни свои хитове, сред които "The Rain", "Get Ur Freak On", "Hot Boyz", "Work It", "WTF" (Where They From), "Lose Control".

На церемонията с новоучредената награда "Пионер в модата" беше почетен американският дизайнер Марк Джейкъбс, успял да ангажира за рекламните си кампании звезди от ранга на Шер и Миси Елиът, и обличал музикални модни икони като Лейди Гага, Карди Би и Ники Минаж.

Голямата награда за видео на годината спечели Тейлър Суифт, която заедно с Ариана Гранде водеше по номинации за отличията с по 10 на брой. Призът й беше присъден за "You Need to Calm Down". Видеото към парчето донесе още една награда на Суифт.

Ариана Гранде беше обявена за изпълнител на годината, а Били Айлиш - за най-добър нов изпълнител.

Сред останалите призьори се наредиха Лил Нас Екс (песен на годината и режусира за хитовото парче "Old Town Road", записано в сътрудничество с изпълнителя на оригиналната песен Били Рей Сайръс), Шон Мендес и Камила Кабела (най-добро сътрудничество и операторско майсторство за "Senorita"), Би Ти Ес (най-добра група), "Джонас брадърс", Карди Би, Нормани, Росалия и Джей Балвин, "Чейнсмоукърс" и Биби Рекса, "Паник ет дъ диско".

Церемонията за видео музикалните награди на MTV започна с изпълнение на Тейлър Суифт.

Сред изпълнителите на шоуто бяха също Джей Балвин и Бед Бъни, Биг Шон и Ейсап Фърг, Нормани, Росалия, Майли Сайръс, Шон Мендес и Камила Кабело, "Джонас брадърс", Лизо, Лил Нас Екс, Айс Ти.

Церемонията, водещ на която беше комикът Себастиан Манискалко, приключи с впечатляващо изпълнение на артисти от щата Ню Джърси, сред които Куин Латифа, Редмен, "Ноти бай нейчър", Уайклеф Джийн, Фети Уап.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.