Махни се, Жизел! Том Брейди дебютира на подиума на модното ревю на Gucci

Легендата на американския футбол Том Брейди изненада всички с неочакван моден дебют в Ню Йорк. Спортната звезда дефилира с екстравагантен кожен тоалет за Gucci, но странната му походка предизвика вълна от подигравки в социалните мрежи

18 май 2026, 13:24
Т ом Брейди показа най-доброто от своя арсенал от холивудски погледи, докато дефилираше на модното ревю на Gucci Resort 2027 в Ню Йорк в събота.

48-годишният бивш куотърбек на „Ню Инглънд Пейтриътс“ се появи на открития подиум, облечен от глава до пети в черни кожени дрехи. Пред погледите на заможна и звездна публика, сред която личаха имената на Марая Кери, Шон Мендес, Линдзи Лоън, Синди Крофорд, Кая Гербер и Ким Кардашиян, Брейди демонстрира сериозно изражение и самочувствие.

Феновете на списание Vogue обаче далеч не бяха толкова благосклонни в коментарите си към представянето му.

„Защо ходи като РобоКоп 😂“, написа един от потребителите, докато друг попита: „Защо се движи като Тенекиения човек, ха-ха.“

Сред гостите на събитието беше забелязана и Аликс Ърл, с която името на Брейди беше свързвано по-рано тази година. 25-годишната звезда от социалните мрежи и бившият спортист бяха заснети в опасна близост на дансинга по време на парти за „Супербоул“ миналия февруари. Тогава в интернет изтече и видеоклип, на който се вижда как Брейди игриво я опипва.

Само месец по-късно обаче, Брейди беше засечен на друго парти в компанията на бившата съпруга на Скутър Браун - Яел Коен Браун. Изданието Page Six първо съобщи ексклузивно, че звездата от NFL и Коен са присъствали заедно на рождения ден на друг известен играч – Тони Гонзалес. За тези, които следят светските хроники: Гонзалес в миналото беше женен за Лорън Санчес (която сега е съпруга на Джеф Безос), докато Скутър Браун в момента има връзка със Сидни Суини.

Вътрешен човек разкри, че Брейди и Яел Коен са били „сгушени на бара“, преди да си тръгнат заедно от купона.

Натовареното ежедневие на Брейди включва и телевизионни изяви. Съвсем наскоро той си отмъсти на комика Кевин Харт по време на специално комедийно шоу в Netflix, като публично се подигра с изневерите му. Харт призна преди време, че е изневерил на тогавашната си бременна съпруга Енико Харт в Лас Вегас през 2017 г.

Наричайки себе си „зает човек“, Брейди се пошегува от сцената: „Имам да ти кажа няколко думи, преди да се върна към делата си в Лас Вегас.“

Припомняме, че по-рано звездата от „Джуманджи“ участва в шоуто „The Roast of Tom Brady“, където безмилостно се подигра с проваления брак на легендарния спортист и бившата му съпруга Жизел Бюндхен. Според запознати, тези шеги са оставили топмодела „дълбоко разочарована“.

Въпреки миналите търкания, по случай Деня на майката Брейди демонстрира уважение и отдаде почит в социалните мрежи на Бюндхен, с която имат две деца – Бенджамин и Вивиан, както и на Бриджит Мойнахан, майка на първородния му син Джак.

