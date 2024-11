"Толкова съм благодарна за всеки момент": Линдзи Лоън проговори за майчинството

38-годишната Линдзи Лоън даде ново интервю за списание "Сън". В него тя говори за съпруга си, снимките на нов филм на Netflix и живота в Дубай. Певицата обясни, че заради по-строгите закони в ОАЕ вече не е тормозена от папараци, така че животът ѝ е станал много по-спокоен след преместването.

Освен това самата тя започва да се стреми към спокойствие и здравословен начин на живот. „Опитвам се да спазвам добра, правилна диета за мен, а пилатесът е спасител, който поддържа тялото и ума ми“, каза звездата.

Lindsay Lohan GLOWING at last night's Our Little Secret special screening. pic.twitter.com/2rkHL7cbda